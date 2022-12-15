國泰金(2882)旗下國泰世華銀行與國壽今年8月獲金管會核可，即日起正式推出「保險金信託共同行銷」服務，為全台首創的服務。日後民眾與國壽簽訂保險契約時，即可同時辦理保險金信託。

隨著2025年台灣將步入超高齡社會，國壽串聯「新商品X新服務X新家人」，布建高齡人生防護網，面對失智人口快速成長、長照需求激增的挑戰，民眾在追求「財富自由」的同時，對於「財務安全」的風險意識也水漲船高。

信託的好處在於可將資產委託銀行來把關，隔絕有心人的覬覦。以保險金信託為例，可在投保時安排受益人一同預先簽立信託契約，約定日後保險理賠金匯入信託專戶，由受託銀行依契約給付生活費或教育費等支出，確保保險金都能「專款專用」於照護受益人所需，為受益人的權益再加一層保障。

國泰世華銀行承辦信託服務超過20年，2021年保險金信託市占率近3成，透過「服務場景化、產品多元化、契約模組化」三大策略，發展創新友善的信託商品與一站式服務。國泰世華銀行建議有退休安養規畫的國人、需照顧家人及未成年子女的家庭，在規畫醫療金、養護機構或看護、教育費用時，善用信託作為最佳財務管理工具。