宇宙飛船聯盟號MS-22，於台灣時間上午10點左右發生洩漏事故，目前已經超過2個小時，據美國太空總署NASA表示，俄羅斯太空人普羅柯皮耶夫（Sergey Prokopyev）、佩捷林（Dmitry Petelin）正在接受任務規劃和指示，即將進行艙外活動（Extravehicular activity, EVA），進行維修作業。

Problem with Soyuz MS-22 on the ISS right now! pic.twitter.com/V4Ymvnn2D1 — Chris Bergin - NSF (@NASASpaceflight) December 15, 2022

原訂今晚宇航員普羅柯皮耶夫和佩捷林的太空漫步已確定取消，任務控制人員正在評估在聯盟號MS-22乘員飛船上所看到的冷卻劑洩漏的影響。國際聯合太空站（ISS）目前狀況良好，遠征68號機組人員，包含美國太空人盧比歐（Frank Rubio）皆安全。

Now one hour since the leak started. pic.twitter.com/od1WsIRAx9 — Chris Bergin - NSF (@NASASpaceflight) December 15, 2022

聯盟號MS-22（俄語：Союз МС-22）是一艘前往國際太空站的俄羅斯聯盟號宇宙飛船，於2022年9月21日發射。由美國太空人盧比歐（Frank Rubio）和俄羅斯太空人普羅柯皮耶夫（Sergey Prokopyev）、佩捷林（Dmitry Petelin）組成的團隊於格林威治標準時間21日13時54分（台灣時間晚間9時54分），在哈薩克貝康諾太空發射場（Baikonur Cosmodrome）升空。這3人將和另外7名太空人一起在國際太空站（ISS）生活6個月，7位太空人分別是3名俄國人、3名美國人及1名義大利人。