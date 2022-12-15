九合一大選結束，國家政策研究基金會進行「時事調查暨政黨形象」民調，調查結果顯示，民眾對物價及治安問題近七成感到不滿意，民眾對於核二三廠延役的支持度大於不支持度，國民黨支持度高於民進黨及民眾黨，智庫執行長柯志恩透露，這是自從2018年九合一選後，國民黨首次在政黨支持度上超越民進黨。

國民黨智庫國家政策研究基金會今召開「時事調查暨政黨形象民調發布記者會」，在政黨支持度上，民調顯示，九合一選舉結束後，國民黨為21.9％、民進黨20.7％、民眾黨6.9％、時代力量0.5％，政黨中立則為29.9％。

好感度方面若以滿分10分來看，國民黨好感度4.8分、民進黨4.75分、民眾黨3.93分。柯志恩分析，滿分10分，但各黨的好感度都不超過5分，對各個政黨來說都必須警惕。

多數民眾認為國民黨不論在縣市長或縣市議員提名人表現都比較好。縣市長選舉有29.4％認為國民黨提名人選表現最好，13.5％認為民進黨；縣市議員選舉中有25.5％認為國民黨提名人選表現最好，14.8％認為民進黨。

民調結果顯示，48.7％民眾支持核二三廠延役，大於29.4％不支持，另有21.9％民眾回答不知道或拒答；對於通膨帶來的影響，高達70.7％民眾不滿意政府物價處理能力，遠高於滿意度23.5％。

民調當中針對行政院長蘇貞昌是否應下台並改組內閣，其中有47.4％民眾認為蘇貞昌應該下台改組。同時，至於2022縣市長選舉結果，國民黨大勝的原因，38.2％民眾認為是民進黨施政讓人不滿意，這次地方選舉直接反應出民眾對政府的失望。

柯志恩表示，政府給民眾的滿意度是相當低的。其中民眾對現階段缺電、物價上漲以及重大治安事件頻傳，都嚴重威脅到老百姓「在心理、生理上的安全」。

柯志恩指出，縣市議員部分國民黨雖未大幅度增額，而其中60席都是無黨籍人士，但政黨傾向都是較偏向國民黨，所以整體來說，這次九合一地方選舉國民黨表現是優於民進黨。

本次民調是國政基金會在12月9日至11日，連續3天以電腦輔助電話訪問方式進行，有效樣本共完成1072份，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負3.00％。