本月5日，美歐貿易和技術委員會（TTC）在美國馬里蘭大學舉行第三次會議。TTC是美歐協調國際貿易和新興技術議題的永久性跨大西洋交流平台，其戰略目標是尋求為全球經濟制定規則，並強化與中國的科技競爭。浙江大學公共外交與戰略傳播研究中心執行主任、烏鎮數字文明研究院院長方興東今天（15日）在《環球時報》撰文分析，華盛頓組建「美歐科技聯盟」阻礙重重。

文章稱，極力打造「美歐科技聯盟」是拜登政府升級「中美科技戰」中關鍵因素之一，「共同的民主價值觀和世界最大的經濟關係」是華盛頓最重要的招牌。但是，利益面前難掩內在的分歧。以美歐首次會議為例，最大障礙就是雙方在數位治理層面存在戰略性利益衝突。這些年，歐洲逐步認同中國等倡導的「網路主權」理念，強調「數位主權」，強化歐洲在全球數位規則上的主導權。歐洲通過反壟斷、數位稅和數據保護等系統性的制度構建，希望進一步抵禦美國的「數字科技入侵」。眼下，美國的《通膨削減法》推出的新的電動車補貼成為歐盟不滿的新來源。

文章稱，面對美國，歐盟和中國有著類似的戰略處境。那就是無論是數位時代的核心技術、網路安全還是全球網路超級平台，都處於美國全球獨霸的壟斷陰影之下，都需要為安全和繁榮的自主性而努力奮鬥。美國進攻性的數位全球戰略，目前雖然鋒芒主要指向中國，然而歐盟缺乏主導性的局面並沒有因此得到改善。美國出台的《晶片和科學法》及《通膨削減法》，都同樣嚴重侵蝕著歐盟的產業發展和供應鏈安全。

文章稱，雖然，美歐之間涉及半導體、數據流動、人工智能、醫療技術和新能源等一系列議題，但大國博弈的焦點主要圍繞兩個層面：一是新一代數字基礎設施的主導權，二是數位時代的國際規則主導權。美國希望兩者兼得、獨霸全球。而歐盟則希望在後者中能扮演關鍵性角色。因此，雙方不同的戰略處境和戰略目標，決定了美歐聯盟最關鍵的內在衝突。一個更加不可忽視的因素是，美歐聯盟的核心理念是針對所謂中國的「非市場經濟」行為，而實際上美國的所作所為，恰恰就是以政治干預市場。而且美國以人類科技史上罕見的力度實施著政府補貼和政治干預，將政治干預主義和市場保護主義推到了登峰造極的地步，連歐盟及歐洲主要國家都無法容忍。

文章稱，中歐雙方除了有相同的戰略處境，更有著不可替代的互補性需求。中歐貿易額逐年上升，同時正因為中國的崛起，歐洲在美歐關係中的戰略地位也得以上升。因此，歐洲需要中國。正如美國前國務卿季辛吉所說：「做美國的敵人是危險的，而做美國的盟友卻是致命的。」歐洲當然深知這一點。

文章稱，面對美國極力拉歐盟搞技術聯盟，一方面中國必須放下任何幻想，另一方面也要在戰略上穩扎穩打、步步為營。首先，在當今時代背景和全球態勢下，中國完全有信心和實力遵從自身的戰略步伐。立足自身、以我為主，中國應堅定秉承開放創新、公平競爭、造福人類等價值觀，加大創新力度，加快發展步伐，形成更強的科學能力和技術實力，這才是最根本的硬道理。

文章稱，其次，強化國家戰略科技力量，敢於攻克核心技術，成為在「美國體系」之外的選擇，不但是中國在數位時代戰略自主的關鍵，也是歐洲和亞非拉國家戰略自主的不二選擇。

文章稱，再次，中國需要重新認識歐洲，重新發現歐洲。中歐關係發展並非出於與美國博弈，而是各自實現發展的相互需要。歐洲的制度創新能力，也源自其內在的稟賦。無論是平台反壟斷，推出《通用數據保護條例》、《數位市場法》，還是在AI領域治理等方面，歐洲都是全球制度創新的代表。中國應虛心學習歐洲的制度創新，助力中國治理現代化。

文章稱，近兩年來，美國圍繞全球數字基礎設施和全球數字規則主導權的爭奪，已完成戰略、機構和人員等各個層面的排兵布陣，這將成為下一個十年全球大國博弈最大「戰場」。中國要堅定科技發展的戰略決心，保持戰略耐心和戰略耐力，這將是改變戰略態勢的關鍵。