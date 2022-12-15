畫面為帕差拉吉帝雅帕公主（Princess Bajrakitiyabha）2009年接受聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）專訪的畫面。

長期關注泰國王室動態的英國記者馬歇爾（Andrew MacGregor Marshall）昨（14）日在推特引述泰國王室消息人士指出，據信有望成為下一任君主、現年44歲的泰國長公主帕差拉吉帝雅帕（Princess Bajrakitiyabha）在遛狗慢跑時心臟病發，經過搶救後，目前仍靠裝上葉克膜維持性命。

馬歇爾14日、15日在推特引述好幾名泰國王室消息人士指出，泰國長公主帕差拉吉帝雅帕昨日在曼谷東北方的考艾國家公園（Khao Yai National Park）遛狗慢跑時突然心臟病發，她隨即被送到巴衝那那醫院（Pak Chong Nana Hospital）進行心肺復甦術（CPR）搶救，據悉醫護人員以CPR搶救數小時仍無果，泰王瓦吉拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）在獲知消息後立即搭乘軍用直升機趕往醫院探視長女。

She was initially taken to Pak Chong Nana Hospital where CPR was attempted for hours without success. Vajiralongkorn rushed to the hospital in a military helicopter. 2/9 pic.twitter.com/InvlvKd3CC — Andrew MacGregor Marshall (@zenjournalist) December 15, 2022

馬歇爾指出，目前唯一的可行選項就是將帕差拉吉帝雅帕公主載往曼谷醫院裝上葉克膜，他稍早寫道「這基本上代表她已經離世，但仍靠機器續命」。葉克膜是一種當患者心、肺功能無法運作時，讓患者維持生命的方式。

Some sources are saying that despite CPR being carried out for more than an hour, there was no response and she has been put on an ECMO machine, which basically means she is dead but being artificially kept alive. 2/3 — Andrew MacGregor Marshall (@zenjournalist) December 14, 2022

馬歇爾在貼文中指出，今日凌晨一架醫療直升機HS-BHQ從巴衝那那醫院起飛、飛往曼谷醫院，這架直升機不尋常地未公布起飛與目的地位置，不過航班追蹤應用程式Flightradar24仍可追蹤到它的路徑。

In the early hours of today, hospital helicopter HS-BHQ took off from Pak Chong to Bangkok Hospital. The helicopter unusually did not file details of its location of departure and destination but the flight path could be tracked on @flightradar24 4/9 pic.twitter.com/J4hrHowEVU — Andrew MacGregor Marshall (@zenjournalist) December 15, 2022

據目擊者描述，這架醫療直升機與另外2架軍用直升機一同飛行，據信其中一架可能載著泰王瓦吉拉隆功。

王室消息人士透露，公主的預後結果非常令人擔憂，而且非常不可能康復，有可能要裝上葉克膜人工維持性命長達數周、甚至數月，泰國王室將在這段時間思索下一步。

馬歇爾指出，這件事對泰國王室造成巨大影響，因為據傳帕差拉吉帝雅帕公主可能成為泰王後的下一任泰國君主，或者為同父異母弟弟提幫功王子（Dipangkorn Rasmijoti）攝政，外傳提幫功王子患有自閉症，無法獨自擔起國王職責。

I analysed royal succession dynamics in detail in this article. Meanwhile, I hope the princess makes a full recovery but according to my sources this seems extremely unlikely 9/9 https://t.co/9mrBNfDziS — Andrew MacGregor Marshall (@zenjournalist) December 15, 2022

另外，據悉目前在比利時出席歐盟東協峰會的泰國總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）已提前離開、返回泰國，他原訂周四離開。

馬歇爾稍早曾引述多名高層消息人士指出，帕差拉吉帝雅帕公主已經離世。

BREAKING EXCLUSIVE — Several royal sources say Princess Bajrakitiyabha has had a very serious health incident at Khao Yai. Her father King Vajiralongkorn has flown there by helicopter. pic.twitter.com/N5idcGVoT5 — Andrew MacGregor Marshall (@zenjournalist) December 14, 2022

目前泰國官方並未證實有關帕差拉吉帝雅帕公主的任何消息。

帕差拉吉帝雅帕公主出生於1978年12月7日，她是泰王瓦吉拉隆功與第一任妻子頌莎瓦麗王妃（Princess Soamsawali）的第一個孩子。