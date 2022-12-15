中和警再破「台版柬埔寨」詐團 營救3被害人

新北市中和警分局昨（14）日凌晨接獲民眾報案，稱日前遭詐騙集團以假求職方式誘騙至旅館囚禁，逃出後竟在台北市南港區某旅館外巧遇囚禁他的犯嫌，懷疑犯嫌在此拘禁其他被害人。中和警方獲報後不敢大意，隨即通報轄區南港分局共組專案小組，於昨天凌晨4時許至該旅館攻堅，果真查獲李姓等4名犯嫌，並救出3名被害人，偵訊後依妨害自由、詐欺等罪嫌移送士林地檢署偵辦。

據報案人指稱，上月底誤信臉書求職廣告，遭歹徒拘禁在南港區旅館，遭控制行動並交出帳戶存摺及行動電話，之後輾轉更換地點時，本月10日趁隙逃脫，昨日他在南港區三重路某旅館外巧遇看管他的歹徒，返回中和住處後立即到鄰近派出所報案。

警方根據被害人指述，到該旅館調閱監視器畫面，確認嫌犯所在樓層，先在5樓走廊攔獲蔡姓嫌犯，隨後在218、510及516號房查獲陳姓、李姓、葉姓犯嫌，救出紀姓等3名被害人。現場並起獲毒品咖啡包、存摺4本、提款卡3張、詐欺贓款2萬9100元等證物。

紀姓被害人向警方控訴，嫌犯稱若不乖乖配合拘禁，就會與日前至柬埔寨的被害人一樣下場。偵訊後，警方依妨害自由、詐欺罪嫌將4嫌移送偵辦，並擴大追查幕後犯罪集團。