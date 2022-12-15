中國大陸近期以註冊登記未完善為由，禁止台灣多家水產、食品及酒類進口，不過該註冊機制引發各國不滿，包括台灣在內的多個世界貿易組織（WTO）會員國，都曾向陸方表達不滿，行政院經貿談判辦公室15日強調，WTO並無認可中國大陸的食品登記制度，且引起各國間相當大的爭議。

經貿辦指出，依據WTO相關規定，會員若要採行對貿易會造成影響的新措施，必須通報WTO相關委員會，但此機制是為讓各會員知悉未來擬採行措施的內容，讓各國評論，相關委員會並沒有「認可」的制度。

經貿辦說，中國大陸於2020年通報WTO的TBT委員會該措施草案後，各國皆陸續開始指責，除TBT委員會外，在SPS委員會及貨品貿易理事會皆提出關切。除我國外，美、加、澳、歐盟、日本、韓國等皆多次提出。

經貿辦表示，各國關切重點包括產品範圍過大、無明確審查方法且無科學評斷；作業程序冗長，登記制度過於複雜，業者無法瞭解自行登記之程序；公布草案至生效前時間過於匆促，未提供緩衝期；未建立官方單一諮詢窗口；資訊不足，包括企業、食品範疇定義、用詞及作法等不明確、先前已在中國大陸完成註冊之企業是否仍需註冊；所需提供資料可能影響商業機密等。