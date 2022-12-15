今日中午12點03分，花蓮縣東部外海發生芮氏規模6.2強震，且震央僅5.7公里，中央氣象局表示，今年台灣出現規模6以上地震已經12起，規模5到6已有61次，均破歷史紀錄，未來一周不排除有規模3-4餘震出現。

氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，本起地震的深度僅5.7公里，屬極淺層地震，是由於板塊隱沒前破撞點轉彎處所引發，該區域在歷史上的淺層地震次數遠少於隱沒帶的深層地震，發生超過規模6的也不多，自1973年至到今年，只有在1982年出現6.0，以及1990出現規模6.7，以及今天這起6.2而已。

陳國昌說，本次因為是淺層地震導致全台有感，甚至最遠的澎湖出現的震度也有2級，最大是在花蓮水璉5弱，而有7到8個縣市震度來到4級，該系列地震除了主震外，加上餘震已達9個，不排除未來3天內還會有規模4以上餘震，1周內則有規模3的餘震出現。

陳國昌說，從長年平均值來看，全台規模6以上地震約2.8到3起，今年已有12起；規模5-6約25起，今年已有61起，因此無論是規模5到6以及規模6以上，都創下歷史紀錄，尤其規模6以上地震是除了921當天外，有記錄出現規模6以上最多的一年。

至於國家級警報為何只針對宜花兩縣市推播？陳國昌解釋，雖然有許多縣市震度超過4級，但因為有科學誤差，所以只對宜蘭和花蓮推送，但今日只花了12秒就把警報發出，和過去20秒相比算相當快了。

台灣是否已經進入地震活躍期？陳國昌表示，地震活躍期可能長達10年，如果要定義還需要再觀察1到2年，現在有專家學者預估東部未來將出現規模7以上的地震，氣象局尊重學者的意見，但地震在行為和趨勢都不可預測，可能今年活躍但明年就不活躍，只能繼續觀察。