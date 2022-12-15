造紙大廠正隆(1904)積極布局越南、擴大永續製造產能，續濱吉紙器廠投產後，平陽造紙廠二期年產能40萬噸工紙產線亦進入試車階段，將推升集團紙與紙板總年產能達250.2萬噸，紙器產能增加1.2億平方公尺、總產能達19.07億平方公尺。

正隆表示，越南平陽造紙廠二期正式商轉後年產能將達70萬噸，下半年動土的北越北江紙器廠預計明年上半年投產。集團亦同步展開三期產線規畫，持續朝向越南百萬噸級一條龍造紙基地布局、成為亞洲低碳綠能新紙業目標邁進。

據國際瓦楞紙箱包裝協會（ICCA）統計，2022年前三季全球瓦楞紙箱消費量逾2070億平方公尺、年增1.2％。其中，越南全年GDP成長有望達8％、稱冠東南亞，前三季紙箱包裝消費量累積逾19億平方公尺、年增達16.8％。

正隆2015年底即宣布啟動越南投資計畫，將海外生產重心自中國大陸轉向越南、分5期投資興建平陽造紙廠，首期年產能30萬噸工紙產線於2018年底投產。另於南越設有越隆、平陽、隆安3座紙器廠，年產能4.55億平方公尺。

為掌握包裝商機、帶動市場綠色消費，正隆持續強化綠能及智慧造紙優勢，全方位布局海內外營運藍圖，再斥資2億美元興建平陽造紙廠二期產線，年產能40萬噸工紙產線已於第三季完工，並於日前進入試車階段。

同時，正隆同步擴增越南紙器產能，斥資2300萬美元興建的濱吉紙器廠已於下半年投產，投資4640萬元的北越北江造紙廠亦於下半年動工，預計明年上半年投產。集團同步展開平陽造紙廠三期產線規畫，持續朝布局越南百萬噸級一條龍造紙基地邁進。

正隆以成為亞洲低碳綠能新紙業為目標，深化永續、低碳、減排轉型，化氣候變遷風險為轉機，今年首度正式參與CDP氣候變遷問卷評比，取得領導等級「A-」成績，大幅領先本土同業、與國內各大產業龍頭並列。

繼承台灣永續製造實力，正隆越南平陽造紙廠除榮獲2022年「CSI越南百大永續企業獎」，成為首家台資獲獎紙業，並領先同業於12月獲英國標準協會（BSI）認證、取得當地紙業首張ISO 14064-1溫室氣體盤查證書，布局永續及低碳造紙的競爭優勢。

正隆董事長鄭人銘表示，當循環經濟成為全球產業落實永續的務實方法，正隆啟動低碳智紙轉型，將全球氣候變遷風險同時視為契機，布局海內外循環經濟據點，應用再生經驗研發環保商品，提供市場更多元的綠色消費選擇。

正隆表示，目前平陽造紙廠每年約使用33萬噸回收紙，並導入ISO 50001能源管理，超前達成年度能源及蒸汽節用目標。未來將持續以使用低碳循環燃料、提升循環能效2面向深化減排管理，善用當地農業剩餘生質能燃料替代7.8％煤炭使用率，減碳6807公噸。