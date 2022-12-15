苗栗一名人妻前年返家時，竟撞見丈夫與小三在臥室行房，甚至還鎖門不敢讓她進去，她報警處理時，小三從窗戶狼狽逃跑，讓她氣得向小三提告侵害配偶權訴訟。苗栗地院審結，判小三要賠償15萬元。可上訴。

判決書指出，人妻主張，2020年12月晚間她返回住處，發現丈夫與小三共處一室而有曖昧行為，被她發現後2人緊鎖房門，她報警處理後丈夫衣衫不整的應門，小三則從房間窗戶逃到後方倉庫躲藏，但仍被她逮個正著，她認為2人的行為已經逾越社會一般通念所能容忍的範圍，依法向小三求償50萬元。

對此，小三辯稱，當時是人夫載她去回家替人夫的父親上香，人夫因頭痛需先吃藥，請她到樓上房間等候，當2人共處一室之際，正宮剛好返家，人夫就突然關燈鎖門，要求她不要出聲也不要出房間，至於她與人夫僅是純友誼，毫無男女情誼。

苗栗地院審理時，法官勘驗照片，發現人夫僅著上衣，下半身無任何衣物覆蓋，再加上證人證述，認定人夫的確與小三共處一室，且事發當時衣不蔽體，此外，人夫還在家庭群組中自揭婚外情，稱2個女人他都愛，妻子的愛是如神的慈愛，小三的愛則是男女異性相互吸引之愛等語，均可認定人夫與小三關係踰矩，侵害配偶權甚鉅，酌情後判小三應賠償15萬元為適當。可上訴。