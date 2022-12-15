隨著新冠肺炎輕症化，許多國家都開始與病毒共存。台灣近期也開始討論重啟小三通，專家建議先開放從中國大陸回來的、具有中華民國居民身份的旅客，原因是離島能量是有限，陸客的開放應等到春節之後。對於傳染病分類的調降，專家指出需考慮中國大陸疫情，如大陸此次疫情沒有控制住，可能要等到明年6月，才有辦法降為第４類，進入流感化時代。

台大公衛學院教授陳秀熙表示，新冠肺炎BA.5之後的新型亞變種病毒，會在全世界各種國家中造成小波流行，流行的大波、小波決定於過去感染的狀況。台灣已經經歷過BA.2、BA.5疫情，3到5個月間，社區大概有60％的免疫保護力，這包括自然感染加疫苗，所以台灣可能會有小型的社區流行，但是不會像BA.2、BA.5，每天超過2萬人確診。

至於其他國家，陳秀熙表示，像中國大陸之前沒有感染過，如果開放，可能就會造成疫情比較多的感染，每個國家情況不同，歐美國家，特別是歐洲，還有美國，因為過去BA.2感染完之後已經有一段時間，所以自然感染的保護力也消退，因此旅客也要注意感染機會也會比較高。

針對近期討論的小三通復航，陳秀熙說，要觀察兩個重點，一個是中國疫情，一個是台灣的離島醫療量能。他認為，小三通應該要先做第一步開放，只有開放給從大陸回來的、有中華民國居民身份的旅客，因為入冬後、小三通開放後，離島的能量是有限的。國內仍有60％的社區免疫保護力，可讓本國籍旅客進來，即使有小型的感染，醫療能量還夠，但對於陸客，則可能需要等到春節之後再考慮開放。

陳秀熙表示，如果開放大量陸客進來，需審慎考量會不會一下子引入很多的新型感染，造成社區流行，大陸目前疫情要到明年3月、4月份才會知道有沒有受到控制，如果3月份大陸疫情受到控制，台灣、全世界亞洲國家，就會慢慢就會走向流感化、傳染病分類5級降為4的趨勢，可是大陸疫情如果沒有控制住，則可能要等到6月，才有辦法完全降級。

傳染病分類的降級跟中國大陸疫情非常有關聯，陳秀熙說，中國大陸現擔心的是因為人口數太多，即使今天有大量方艙醫院，能否符合現在中重症能量仍是一個挑戰，且當地沒有次世代疫苗，對於社區免疫保護力，過去也沒有感染過，呼籲台商一定要提高警覺，特別身體有疾病、脆弱族群、長者，出入之間一定要做好防疫措施，呼籲接種雙價疫苗，對於未來春節這段時間會有很大助益。