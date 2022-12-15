高雄一名七旬朱姓老翁到養生館消費，從而對幫他按摩的小姐小紅（化名）起色心，竟假藉要教她撥筋的技巧，在房間內以毛巾綑綁小紅雙腳，拿剪刀抵住她脖子，威嚇「不配合做愛，今天會死掉」，企圖硬上，小紅先假意配合再趁隙落跑求救；法官依犯攜帶兇器強制性交未遂罪，判處其有期徒刑3年8月；民事部分須賠償20萬元，可上訴。

據判決書指出，朱男曾在養生館消費時接受過小紅的按摩服務，從而對她起色心，今年1月8日下午4時30分許，朱男攜帶剪刀至該養生館並經安排至2樓房間接受服務，待小紅進入房間時，朱男假藉對其示範撥筋技巧，以毛巾捆綁小紅雙腳，隨即拿出剪刀，以刀尖處抵住小紅脖子，威嚇「今天妳跟我做愛，如果妳沒有配合，妳今天會死掉！」、「妳沒有機會按我了！」。

小紅因懼怕，先假意配合，要朱男先脫衣服，趁其將手中剪刀放下之際，小紅掙脫腳上綑綁之毛巾後逃往1樓求救及報警，警方到場逮捕朱男，將他移送法辦。

法院審理時，朱男的辯護人辯稱他行為手段輕微且未遂，事後又坦承犯行，且已過7旬高齡，身體健康狀況欠佳，犯罪動機是基於對情感狀態之誤認，主張爭取減刑。

法官認為朱男在工作場合著手強行對小紅為加重強制性交行為，雖未得逞，然已使小紅對於該工作環境之安全產生恐懼，不符合減刑的規定。

法官審酌朱男為滿足一己性欲，竟對小紅著手為攜帶兇器強制性交行為，雖未得逞，但過程中攜帶兇器對其為強暴、脅迫行為，已足以對小紅性自主權利、尊嚴造成相當程度之侵害，亦危害社會治安，且迄今仍未與小紅達成調解或獲得原諒，因此依犯攜帶兇器強制性交未遂罪，判處有期徒刑3年8月；民事部分須賠償20萬元，可上訴。