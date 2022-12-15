台積電在美國亞利桑那州興建晶圓廠第二期工程，預計於2026年開始生產3奈米製程技術，讓國內擔憂台灣會失去「矽盾」保護。中廣董事長趙少康上午也認為，之後台灣實驗出產品就搬到美國去，台灣變試驗場，護國神山還是護國神山？

趙少康表示，大家都說台積電是護國神山，讓老共不敢打台灣，美國會保護台灣，但現在近600個工程師去美國，把台積電掏空，是美國與蔡英文總統聯手掏空護國神山、掏空台灣，這樣對台灣好？