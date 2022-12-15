國民黨台北市議會黨團今舉行正副議長初選假投票，共31人有投票資格，議長由陳錦祥、戴錫欽、李彥秀3人角逐，副議長則有葉林傳、陳炳甫及秦慧珠參選，議長部分由戴錫欽在第一輪拿下18票，超過半數而出線，副議長部分則歷經兩輪激烈投票，葉林傳以18票擊敗陳炳甫，代表國民黨競選正副議長的人選正式出爐。

戴錫欽和同黨議員陳炳甫「搭檔」競選正副議長，戴錫欽在第一輪就奪下18票，得票超過半數16票，而現任議長陳錦祥僅拿下9票，李彥秀則拿下4票，由戴錫欽勝出；副議長第一輪投票較為激烈，現任副議長葉林傳拿下15票，差1票就過半數，陳炳甫則緊追在後，拿下14票，至於秦慧珠僅有1票，另有1張廢票，葉、陳兩人未過半，隨後進行第二輪投票。

中午12時至下午1時進行第2輪投票，最後葉林傳拿下18票，戴錫欽的搭檔陳炳甫以14票落敗，後續待向黨中央報准後，戴、葉將代表國民黨參選12月25日的北市正副議長選舉。