嫌犯遭警方拘提到案。（警方提供）

新北市新莊警分局近期逮補3名詐騙車手，涉嫌詐騙1名80阿嬤45萬元現金及價值30萬的金飾，其中一名19歲邱姓男子，在提領贓款時，身上還穿著「逍遙法外」的白色帽T，不過3人遭警方拘提到案後，移送地檢署偵辦，被新北地方法院裁定羈押禁見。

警方調查，住在新莊的林姓阿嬤（80歲），今年10月21日在家中接獲詐騙電話，嫌犯冒充板橋戶政事務所及警察，佯稱阿嬤資料遭到盜用，須交付金飾及金融卡供其驗指紋以證清白，阿嬤信以為真便將郵局提款卡及金飾交給盧姓嫌犯，直到郵局帳戶遭提領45萬後，阿嬤接到郵局通知才驚覺受騙，向派出所報案。

沒想到在阿嬤報案後，詐騙集團竟食髓知味，再度打電話給阿嬤表示需再提領45萬元交付監管，警方便於10月25日於交付地點埋伏，待取贓的許姓嫌犯現身後，警方立即上前將他逮補。

警方後續調閱監視器，又分別在11月28日、12月8日，在桃園中壢、大溪等地將盧嫌、邱嫌拘提到案，警方還發現邱嫌在ATM提領時，身上還穿著「逍遙法外」的帽T，行徑十分囂張。訊後3人被依詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦，並由新北地方法院裁定羈押禁見。

新莊警分局長林温柔表示，想在新北市犯案，下場就是吃牢飯。警方全力打擊詐欺犯罪，守護民眾財產安全，同時提醒，近來詐騙手法層出不窮，民眾應時刻提高警覺，倘有疑慮，請立即撥打「165」或「110」，切勿交付財物，避免落入詐騙陷阱。