黑橋牌「品饌禮盒」內容物以熱銷商品肝臘腸為主角，可自由選搭切片烏魚子、櫻花蝦干貝蘿蔔糕等。（黑橋牌提供）

2023年即將到來，肉品專家黑橋牌門市化身年貨大街，集結各式年貨、年禮及年菜，首推年禮有以黑橋牌明星年貨肝臘腸為主的「品饌禮盒」；而春節限時限量推出的回味年貨「鹹香香腸」也掀起回憶殺。除夕圍爐少不了的功夫年菜，由國宴主廚廖家政監製菜色包含蒲燒豬棒腿及御廚海鮮羹等佳餚，訴求大氣又美味。

每年以50％的銷售速度成長的肝臘腸，是黑橋牌明星年貨商品。肝腸以優質豬腿肉與本土生產鴨肝長時間醃漬；而臘腸則是豬腿肉以純58度高粱酒淹漬入味，經長時間低溫乾燥堆疊出獨特風味。因應消費者需求，除在全台黑橋牌門市、網路可購買，也擴大至全台量販店。另一明星商品「鹹香香腸」，則以復刻美好時刻為概念，以8種辛香料加入獨特的工序，吃下一口就能感受記憶中的好味道。

品牌全新推出的「品饌禮盒」，內容物以熱銷商品肝臘腸為主角，可自由選搭切片烏魚子、櫻花蝦干貝蘿蔔糕、有機鹽麴、琥珀干貝XO醬、梅子醬油露等，食材可獨立成一道菜，搭配的醬料為年菜畫龍點睛。肝臘腸紅色喜慶外觀，有寓意為「長紅」、「長久」之意。另今年特別攜手曾參與總統國宴料理主廚「廖家政」推出四道功夫年菜。

擅長台菜的廖家政端出蒲燒豬棒腿、御廚海鮮羹、醃篤鮮和黃金蟲草肉骨茶等手路菜。蒲燒豬棒腿，以珍貴的豬後蹄膀一部分，又稱「腱子骨」，吃起來軟嫩帶有Q勁；御廚海鮮羹，加入蝦仁、珠貝、蟹腿肉等珍貴海鮮，以文火費時燉煮，吃來鮮甜甘美；醃篤鮮及黃金蟲草肉骨茶，都以不同的特色肉品搭配一時之選的食材烹調，做出別有風味的滋味。

黑橋牌董事長陳春利今年與喜憨兒聯名「福兔呈祥」春節禮盒，特別挑選人氣招牌零嘴厚燒原味、蒜香兩種口味的條子肉乾，作為禮盒內容物，搭配喜憨兒與錦霞樓技術合作研製的烏金干貝XO醬；而禮盒由喜憨兒庇護工場組裝出貨，協助推廣響應公益。