匯豐一群主要位於香港的散戶投資人正在尋求支援，要求在2023年年度會議提出一項決議，恢復疫情前的股息，並制定分拆資產計畫。

匯豐一名維權股東呂建宇(Ken Lui)在周四表示，匯豐表現不如同行，違反派息承諾，並忽略股東利益。呂在周四發起一項活動，尋求其他股東的支持。他說，匯豐管理階層對於少數股東充耳不聞。

包括呂在內的部分股東在今年初開始推動匯豐的分拆。

在幾周之前也出現一動作，匯豐大股東平安保險做出公開聲明，要求分拆，並敦促該行積極裁員、處置非亞洲業務，以降低成本。

匯豐股價目前在港股下跌1.7%。

香港是匯豐最大的市場，也是許多散戶股東的大本營。這些股東以前曾受惠於匯豐穩定的股息支付。

在疫情期間，英國央行要求銀行保存資本，匯豐從2020年開始取消派息，讓股東失望。匯豐後來恢復派息，但是不是按季支付，並且規模較小，讓散戶股東失望。

這些維權股東希望在年度大會上要求匯豐恢復每股0.51美元的季度派息，恢復匯豐疫情前的水準。

部分香港投資人也支持平安保險的分拆呼籲，但是該行竭力反對這樣的提議。

分析師表示，散戶投資人不太可能具有足夠份量，最終迫使股東大會就分拆進行投票。此外除了平安保險，沒有一家機構投資人有公開發聲要求匯豐分拆。