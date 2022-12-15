升息、通膨及政府打房，為房市帶來高度不確定性，但台中市不動產開發公會發布最新統計，在全台各大建商湧進台中推案加持下，今年台中房市總推案金額衝上4,502億元的驚人數字，激增35％，創下30年來推案新高！ 台中市不動產開發公會理事長林正雄分析指出，統計今年截至12月底，台中市推案總戶數達2萬5,399戶，較去年2萬4,147戶，微幅成長5％；另依內政部實價登錄資料顯示，住宅大樓11層以上，新成屋每戶平均房價拉升至1,884萬元，較去年同期的1,151萬元、大增逾六成，明年預估將超越2,000萬元。

林正雄表示，今年台中房市因土地價格持續上漲、原物料大漲、缺工導致工期延後及通膨帶動下，使得今年房市呈現「量價齊揚」格局。林正雄同時指出，今年上半年房市買氣強強滾，不過到了下半年，升息、通膨及俄烏戰爭等黑天鵝滿天飛，加上選舉干擾，市場觀望氣氛增濃，累計前11月建物買賣移轉棟數4萬5,771戶，預估全年約為5萬989戶，較去年同期4萬9,990戶增加約2％。

台中市不動產開發公會市場資訊委員會主委溫宗良分析，明年推案熱區主要集中在七期、水湳經貿園區及14期重劃區；尤其七期與水湳經貿園區更被視為「雙鑽區」，豪宅推案熱鬧滾滾，房價水漲船高。

其中，七期新市政中心明年將有不少百億以上重量級大案進場，推案建商包括聯聚、豐邑、興富發及寶璽等，均價約90萬元；另外，持續發燒的辦公產品，明年甚至有千億案量進場，市場硝煙味濃。

此外，水湳經貿園區腹地廣達254公頃，綿延7公里長的中央公園綠海，串聯經貿、文商、文教、創研、生態住宅五大專用區，不僅規劃完善，園區內更匯集普立茲克建築大師作品，象徵全台最具國際級城市意象的重劃區。包括總太（3056）、興富發（2542）、親家、國聚、雙橡園等指標建商，明年在水湳經貿園區都有新案規劃進場，預期區域推案單價百萬元指日可待。 發展快速的14期重劃區，明年進入推案爆發年，包括大陸、亞昕（5213）、精銳、惠宇、磐興、新業、敦泰、國泰（2501）、豐邑等建商都有新案進場，整體房價已站上6字頭。

值得注意的是，台中高鐵特區繼總銷160億元「大華縱橫」之後，達麗建設明年也有逾百億大案進場，將是重要觀察指標。

展望明年，林正雄認為，政府限縮金融政策的效應將持續發酵，加上房價確實來到高點，而俄烏戰爭、美中貿易戰及通膨等衝擊，以及年底總統、立委選戰登場，也都是影響整體市場的變數。然而，原物料成本居高不下、營建人力嚴重不足依舊無解，尤其全球企業推動ESG永續發展目標，相關成本更持續堆疊，整體房市看不到降價空間。

林正雄預期，明年房市將呈「量縮價穩」走勢，為去化之前的案量，總推案量將較今年減少約二成。預期「量縮」走勢還會持續一兩年，也因為市場供給量縮減，消費者相對選擇性也會跟著減少，他提醒購屋人要有心理準備，而建築同業在面對房市局勢多變之下須更為審慎因應。