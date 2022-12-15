邊境解封、國外入境旅遊市場漸回溫，為迎揭國際旅遊觀光市場復甦，台北遠東香格里拉飯店積極招攬人才，將於12月17日下午二點至五點，於台北遠東香格里拉B1怡東園宴會廳舉辦徵才活動，招募營運單位人員釋出包含餐飲部內外場、房務部、客務部及業務部等職缺，計畫年後轉職、社會新鮮人、二度就業、中高齡人才、在台就學畢業之僑生或對飯店業有興趣的轉職者，可親自至飯店參加現場徵才活動，另可先行至104官網投遞履歷 。

台北遠東香格里拉飯店表示，飯店其中營運單位儲備幹部月薪40,000元起，並提供完善員工福利，其中生日免費住房還以抽籤的方式升等房型，有機會入住總統套房。此外，飯店還有免費員工餐食、住宿優惠、餐飲折扣和員工旅遊、年度健檢等各項福利，飯店也有完整的員工在職教育訓練系統以及完善的升遷制度，例如實習副理以及實習領班計畫。

為維持五星級服務品質，台北遠東香格里拉開出外場儲備幹部月薪40,000元起。除了吸引優秀人才加入外，台北遠東香格里拉也重視「留才」，讓員工有計畫地規劃個人職涯發展，飯店備有完整的員工在職教育訓練系統以及完善的升遷制度，例如實習副理以及實習領班計畫，協助參與的菁英員工訂定目標、紮實培訓並累積實務經驗，輔導員工在規劃的時程中精進晉升，提供資源與職涯願景全力留才。

除此，台北遠東香格里拉飯店也提供內部及海外轉調的機會，這比外部求職者更有競爭優勢，員工除可培養新專長之外，也讓立志往海外發展的求職者走出新路，有更多機會可以在國際五星級飯店集團發展。

前兩年疫情嚴峻，許多飯店紛紛因受到衝擊而縮編裁員或結束營運，台北遠東香格里拉在業主公司遠東集團支持下，並沒有裁員或減薪，由內而外實踐幸福企業，無形中形成了一股凝聚力，讓所有員工感受到被尊重與關懷。台北遠東香格里拉人力資源部區域汪總監表示，完善的福利制度能給予員工工作上激勵，飯店提供生日免費住房、免費員工餐食、海內、外香格里拉住房優惠、餐飲折扣、員工旅遊等福利，是吸引新進人才加入的誘因。

香格里拉集團深信員工是飯店最珍貴的資產，飯店極度重視職場安全，每年都會提供免費員工年度體檢、健全消防職場管理系統、員工食品衛生安全訓練及檢查，讓員工在安全又舒適的環境安心工作，此外，飯店也透過企業社會責任計畫，持續性地投入食品供應商管理、勞工安全、環境保護及人文關懷並鼓勵全體同仁參與。

為解決技職教育學生面臨求職困境，台北遠東香格里拉與景文科技大學、中國科技大學簽訂產學培育計畫，試用期後、即晉身 為飯店正式員工，畢業即就業。除此之外，亦與致理科技大學、及經國管理學院國際專班配合，提供外籍同學工讀及未來實習後接續正職的培育計畫。而在台灣就讀大學且有意願留台工作之非本國籍畢業生，經面試錄取後將由公司協助申請「外籍評點制工作許可」，以此網羅更多人才提供更國際化之服務。