今（15日）中午地牛翻身，花蓮東部海域發生規模6.2地震，全台明顯有感，連離島澎湖都明顯感受到地震威力，嚇壞不少民眾，被封為「地質學家」的藝人炎亞綸，也隨即發了地震文，立刻引起網友議論。

藝人炎亞綸曾提出「下雨地震說」，原本還被酸是「地質系」，後來有網友公布國外研究報告，指出「下雨地震理論」受到國際證實，讓他被稱為「地質系之父」，稍早發生地震後，他也隨即發文：「地震了，我來了」，短短時間就吸引2萬多人按讚朝聖，只見網友留言：「剛剛11:40左右，台中，我在的地區，有短暫的毛毛雨，後來真的就地震了」，他則是回覆：「台北下了兩個禮拜了」，藉此再次印證「下雨地震說」。

除了許多網友留言：「炎P有新的研究成果嗎」、「看了你的發文確定不是我頭暈」、「有種一地震，來這裡有保佑的感覺」、「地震來了，先來朝聖炎P有沒有發文」、「現在地震第一時間不是臉書貼文，而是看炎亞綸有沒有貼文」，他自己也搞笑表示：「趴下穩住，抱緊炎柱」，立刻吸引眾人歪樓回覆：「 炎柱是指？想歪是正常的嗎」、「聽起來怎麼怪怪的」、「抱緊哪個柱要說清楚欸」。

根據中央氣象局觀測，這起地震發生在東部海域，震央位在花蓮縣政府東南方29.1公里，深度僅5.7公里，規模達6.2；是今年9月18日池上地震以來最強。