高麗園店裝頗具新意，摩登明亮霓虹燈招牌搭配韓文更顯傳統與流行交融。（高麗園提供）

發跡於台北西門町熱鬧街頭的銅盤烤肉「高麗園」，近年開啟「一站式」全韓料饗宴，除了在料理的多樣化與高品質外，更將品牌理念延伸至店面風格。順應耶誕佳節，品牌趁勢推「耶誕變裝盡享免費吃肉吃到飽」節日限定活動。

「高麗園」命名源於董事長母親當時於西門町開業時所創想，董事長也接續傳承了母親經營之初的理念「美味源於分享，好吃在於傳承」，不讓道地的韓料美食走入歷史，品牌主打銅盤烤肉吃到飽，除了提供牛、雞、豬、羊等肉品，另外附有超過25道的韓國人氣料理、小菜、飲料、冰淇淋與自助吧通通無限盡情享用，對於食材挑選講究外，肉品更特別加入水果醃漬帶出果味香甜，同時以麻油香氣作調和，訴求回甘不膩。

為了呈現出如同在韓國吃肉般感受，更選用最具韓國特色的銅盤，配合多元韓式小吃如辣炒年糕、海鮮煎餅、石鍋拌飯、炸醬麵等一站式全韓好料；另高麗園特別導入「數位化點餐服務」，讓民眾掌握大口吃肉的主控權，不用坐在位子上乾等，想吃肉也能隨點隨吃。

在裝潢上高麗園也下足苦心，整體風格從門口到餐廳牆壁、桌椅擺設無一不在細節設計出如同在韓國大口吃肉般的氛圍，在傳統與流行中各保留彼此元素，從餐廳入口巧思以韓式風格的絢麗霓虹燈作點綴，到餐廳座位選用之鐵椅與鐵桶為桌的獨特風格，讓人彷彿置身韓國用餐。

高麗園也在耶誕節前夕推出「耶誕變裝盡享免費吃肉吃到飽」活動，24日至25日期間身著全裝耶誕老人服(聖誕帽、聖誕老人鬍、衣服、褲子)於高麗園全台各分店用餐，即享當日用餐免費招待（除另外加點項目）。