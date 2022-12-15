實境真人秀《歡迎光臨-等你來家1》在結束東海一日導覽行程後，遊客們飢腸轆轆，春風在晚餐時特別下廚招待遊客品嚐鸚哥魚，不料一上桌卻被遊客們因「魚肉全都沒熟」打槍退貨，8份餐點只能退回廚房再度加熱，春風解釋，「因為火爐器具的原因、魚太厚，火不夠集中導致食材受熱不足」。

飛行嘉賓周曉涵攜手顏志琳挑戰炒泡麵，由洋蔥擔任技術指導，香噴噴的料理果然征服遊客味蕾，沒想到白飯卻出了大事，周曉涵一掀開飯鍋驚呼：「天啊！這個飯超軟的！」洋蔥更形容，「水多到看不到米了」，最後只好緊急停賣滷肉飯，改讓客人吃燉飯，健志看著一大鍋軟飯，幽默對客人改口，因為我們大廚投入太多感情、流太多眼淚了，笑虧顏志琳因為不懂得控制水量，導致失誤。

尤秋興化身餐廳駐唱歌手，拿著吉他彈唱經典歌《不甘心不放手》，讓員貝島頓時變成台北小巨蛋，遊客們紛紛拿起手機捕捉畫面、也跟著大合唱；他對兩隻小羊CHILLCHILL、HIGHHIGH擁有深厚情感，因此特別量身打造創作曲，唱出羊兒的可愛、耍廢島、陽光海洋樣貌，把對於員貝島當地的喜愛，透過歌聲表達，引來全場拍手叫好，這是尤秋興僅花10分鐘就創作而成，出自內心讓人聽了感動度滿滿。

尤秋興在打烊時，特別向團隊告假，因為家裡有私事得緊急趕回去台灣一趟，戶長林美秀要他別擔心，「你的心與我們同在，我們心也與你同在」，他的工作也改由洋蔥、范少勳接手相關後續工作，7人展現團隊互相扶持、火力支援的向心力。健志與范少勳在放假日時無預警的加入魔鬼訓練營，在魔鬼班長嚴格命令下，2人脫掉上衣露出結實身材，在沙灘上辛苦做蛙人操、一一完成指令，最後才發現虛驚一場，潛入海底觀察海洋生態、進行環保探險。