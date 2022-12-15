和成(1810)挾著軍工題材，股價開低走高鎖漲停22.1元，帶動玻陶族群多頭人氣，凱撒衛(1817)收漲2.55%、冠軍(1806)及中釉(1809)分別收漲1.82%、1.52%，上市玻陶指數收漲0.71%，成為盤面上的強勢族群之一。

和成今日以19.85元開出，盤中挾著軍工概念股題材，股價往上攀升，直衝漲停板22.1元，晨幅超過11%，至13:20，買單有2萬餘張搶著要買。和成積極投入防彈等軍工產品及高強度精密陶瓷與碳纖維複合材料是提升毛利的動能，近年陸續拿下國防部標案並穩定出貨，市場對產品結構優化持肯定，期待未來獲利逐年提升。

冠軍受惠旗下建築工程、簽約通路門市兩大業務銷售增溫，帶動台灣地區11月銷售月增3.76%，已連續3月保持月成長。冠軍表示，為滿足室內、室外空間多元建材風格設計，今年持續推廣住宅空間設計視覺放大的進口薄磚、大尺寸磁磚等產品，近期也引進象徵尊貴的寶石藍與蒂芬妮的義大利進口特色奢石紋理薄磚，以及亮面與自然面大理石紋、花卉及金屬流線型刷紋等多項新品，希望能為台灣地區銷售表現再添新動能。