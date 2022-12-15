人氣性感網紅菈菈（何語萱）曾服役空軍5年，即便在2019年已退役，但因為長相甜美和E級超魔鬼的身材，使她擁有「最美女士官」的封號，IG吸引超過40萬人追蹤。而經常透過社群媒體與粉絲互動的她，這兩日接連曬出性感辣照更新近況，令網友們大噴鼻血。

十分重視造型配件的菈菈，昨晚在個人IG上PO文，表示「抱歉JO等了！ 你們喜歡看的皮衣來了，彩蛋必須吧！」一旁附上多張穿搭照。照片中只見她穿著一件黑色皮外套拉鍊全開，而裡面疑似什麼都沒穿，大方露出超兇猛的半球曲線，加上她帥氣又性感的眼神，電得網友直呼「皮衣裡面沒有穿是正確的」、「誰說我們喜歡看的是皮衣，是誰？？！」、「每次看到霸氣側漏，我的掃地魂都燃燒了，讓我來吧」、「好大，那隻初號機」、「這蛋...應該是鴕鳥才下得出來的等級吧！？」、「眼睛不知道該看哪裡」、「我只看中間」、「這件好」、「南半球會黃標嗎」、「夠壞，我才敢愛」吸引超過萬人按讚。

事實上，1天前菈菈才在IG上PO出另一張穿搭照，寫著「有沒有人很會打掃？」而照片中的她，頭上戴著花飾，身上則是穿著紫色的罩衫，看起來疑似剛工作完，但往下一看才發現她的罩衫領口全開裡面同樣一絲不掛，白皙又飽滿的雙峰及腹部曲線一覽無遺，同樣令網友們暴動表示「車禍現場 警察問：請問您在行駛途中使用手機嗎？ 我：我看了這個」、「我馬上去學打掃之術，等等我」、「這種小事我來就好」、「我會掃前面兩坨」。