8強因英格蘭針對的防守沒有太多發揮餘地，法國球星姆巴佩（Kylian Mbappé）此戰還是被摩洛哥重點看管對象，本場他依然沒有進球的表現，甚至多次遭到對手鏟倒在地，其中摩洛哥中場安拉巴（Sofyan Amrabat）宛如一台F1賽車，展現驚人速度狂奔大半球場，成功阻止了姆巴佩在邊路攻勢。

下半場第51分鐘，姆巴佩沿著左路邊線一路盤球，甚至避開了試圖滑鏟截球的摩洛哥球員，對於速度飛快的姆巴佩是一波開啟攻勢的機會，根據《speedsdb.com》的紀錄，姆巴佩衝刺最快時速可以來到37.9公里，不過後頭的安拉巴仍緊追不捨來到禁區邊緣。

此時安拉巴抓準時機飛鏟將姆巴佩擊倒在地，不過場上的主裁判沒有任何表示，法國總教練德尚（Didier Deschamps）也高舉雙手，對於判罰相當不高興。做出精彩防守的安拉巴目前效力義甲佛倫提那，近期則傳出利物浦有意在明年冬季轉會窗口網羅他。

🎥 | Le tacle PHÉNOMÉNAL de Sofyan Amrabat sur Kylian Mbappé ! pic.twitter.com/mrWRN127wa — DM SPORT (@dmsportma) December 14, 2022

《FIFA》賽後釋出該場數據，姆巴佩該場最快衝刺速度為35.2公里，在隊上僅次於登貝萊（Ousmane Dembélé），而正好2位都是法國的左、右邊鋒，這也將在決賽帶給阿根廷十足防守壓力。