本土疫情連續第7天升溫！中央流行疫情指揮中心公布國內今天新增1萬6012例本土新冠肺炎病例、境外68例、死亡新增37例，指揮中心發言人莊人祥表示，和上周四同期1萬5227例相比，上升5.2%，這也是連續1周確診數上升。

指揮中心公布，國內今天新增1萬6012例本土個案，確診數最多縣市分別有新北市2935例、台中市2133例、高雄市1918例、桃園市1789 例、台北市1586例、台南市1264例。

本土死亡今天新增37例，其中一名20多歲女性，有慢性腎病，曾接種2劑疫苗，11月20日出現呼吸困難、乾咳、流鼻水，11月26日就醫住院，當日快篩陽性確診，並給予莫納皮拉韋，住院期間因心臟衰竭，病況惡化，11月27日死亡，死因是心肌病變合併心臟衰竭、新冠肺炎。

今天新增128例中重症，其中重症新增2個MIS-C個案，其中一名為5歲男童，無慢性病、未曾接種疫苗。11月1日確診，29日起出現發燒、皮疹、腹痛，12月2日至急診，懷疑MIS-C住院，給予免疫球蛋白、類固醇等治療後病況好轉，12月9日出院。

另一名為6歲女童，無慢性病、沒打疫苗，未曾確診。12月2日起嘔吐、腹瀉、發燒，12月5日至急診並住院，檢查有頸部淋巴結腫及N抗體陽性，懷疑MIS-C，給予免疫球蛋白治療，目前仍在住院中。國內12歲以下兒童重症累計285例，其中189例MIS-C。

另外，今天也公布住宿式服務機構陽性率，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，長照機構等在內的住民確診陽性率也跟著提升，較上一周增加0.6至0.7%，但未超過1%，仍是相對低點。

羅一鈞表示，機構住民陽性率雖然微幅增加，不過可以看見死亡人數首度也是零新增，機構感染狀況屬於可控，中重症死亡相對低，保持良好，投藥率也有95%，是歷來最高的一次。

指揮官王必勝表示，國內疫情有反轉跡象，預期接下來可能會有一波疫情，其次冬季是呼吸道疾病爆發季節，且目前防疫措施鬆綁，出國旅遊，年關將屆，加上大陸疫情持續升溫，一定或多或少會對台灣造成影響，呼籲國人符合資格者，盡快完成接種。

指揮中心說明，今日新增68例境外移入個案中，為36例男性、32例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲，感染國家分別自日本(8例)，中國及奧地利(各2例)，土耳其、法國、美國及馬來西亞(各1例)移入，另52例感染國家調查中。入境日期介於今年11月14日至12月14日。