元旦連假即將到來！台中區監理所15日公布，元旦連假期間，民眾搭乘客運返鄉、出遊可享有多項優惠措施，優惠期間自本月30日起至明年1月2日止，歡迎民眾多加利用；另，民眾也可利用手機下載「iBus_公路客運」App，以方便查詢客運路線相關資訊。

台中區監理所指出，元旦連假期間搭乘客運優惠包含國道客運票價優惠、台灣好行路線持電子票證半價優惠、搭乘國道客運、高鐵、台鐵於10小時內轉乘在地公路客運或市區客運（高鐵快捷公車除外）可享1段票或基本里程免費，優惠期間自本月30日起至明年1月2日止。

台中區監理所所長楊聰賢表示，元旦連假欲至外地參加跨年活動的民眾，可搭乘公路總局指定之國道客運路線前往，再轉乘在地客運，即可享票價及轉乘雙重優惠。

楊聰賢也說，連假期間使用電子票證或行動支付搭乘中部地區「台灣好行」路線至日月潭、埔里、集集、溪頭、清境、鹿港、車埕、東埔等地，皆可享有票價半價優惠，歡迎民眾多加利用；另也建議民眾，用手機下載「iBus_公路客運」App，即可方便查詢客運路線相關資訊。