左起國民黨籍市議員陳慶齡、陳治雄均表示，對於國民黨黨部的下屆正副議長推舉是沒有共識，並質疑議會程序有問題。（陳育賢攝）

國民黨新竹市黨部15日邀集下屆14位黨籍市議員舉行黨部座談會，會中除了討論未來的黨務工作外，最重要的是進行議長人選的假投票，尋求連任的許修睿獲過半支持，會後將送黨中央核定；不過，包括陳治雄、陳慶齡等人認為程序不符未投票，但強調國民黨沒有分裂本錢，一定會團結。

國民黨新竹市黨部今天上午舉行黨部座談會，包括2席以無黨參選及12席國民黨提名當選的黨籍議員都到場，會中先討論未來的黨務相關工作，而最重要的就是針對下屆正副議長的人選假投票。

黨部表示，市議員選舉結束之後，就紛向黨籍市議員徵詢是否有意角逐正副議長的意願，由於許修睿已表態要尋求連任，且沒有其他議員表示有意參選，因此依例在會中提出許修睿參選議長的假投票。

結果許修睿獲過半議員支持通過，黨部將在16日之前將結果送交黨中央核定，預料黨中央會尊重黨部假投票結果。至於副議長人選，則由許修睿提名搭配參選，目前為現任副議長余邦彥表態連任。

由於新竹市議會計有34席議員，各黨席次都未過半，國民黨雖為議會最大黨，但也只有14席，加上日前已表態支持許修睿的無黨籍前議長鄭成光，仍只有15席，未來仍需尋求無黨及「友黨」議員支持，以求票數過半。

不過，今天的座談會及議長假投票，仍有幾位議員提出不同意見，甚至怒而離席未投票，黨團總召陳治雄就憤怒表示，今天是在討論到下屆正副議長選舉的議題時，才提出說要推舉正副議長，但假投票作業流程不符程序，大家都還有意見，猛批是沒有共識。

他說，此會議應由議會黨團來召開才對，但最後被黨部否決，且人選名單只有許修睿1人也不符民主程序，會前黨部更未作正式的競選議長意願徵詢調查作業，再者14位議員都應該是「候選人」，讓大家來勾選才對，究竟如此程序有無符合黨中央規定，還待黨中央解釋，不過陳治雄也強調，國民黨沒有分裂本錢，一定會團結。

身兼國民黨中央委員的陳慶齡也表示，此次會議完全沒有共識，若要推舉正副議長人選，應是由黨團來召開，而非黨部召開，因此今天甚至可以「不歡而散」4個字形容，因為每個議員都有自己的立場與想法。但他也強調，國民黨最後一定團結，不會分裂。

身兼黨部主委的議長許修睿則表示，日前就已向所有黨籍議員徵詢過意願，但大家都沒有意願，因此假投票的選票上只有他1人，這是符合黨中央規定的程序的，而選舉過半支持的結果也會在16日前送交黨中央核定。

至於會議到底要由黨部負責舉行還是黨團來負責，是因下屆議員根本還沒有宣誓就職，何來黨團？因此是由黨部負責，這部分也沒有問題，而此次獲過半支持後，仍會努力與其它還有不同意見的議員誠心來溝通，相信國民黨最後一定會團結一致尋求在正副議長的勝選。