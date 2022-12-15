尹馨有別於劇中強悍形象，展現溫柔氣質。（粘耿豪攝）

《第9節課》陳昊森為愛許瑋甯，和戲中媽媽尹馨爭執不斷。（愛奇藝國際站提供）

《第9節課》許瑋甯和尹馨女子鬥爭成看點，網友紛紛猜測背後原因。（愛奇藝國際站提供）

金鐘視后尹馨在愛奇藝原創華劇《第9節課》飾演貴族高中家長會長、陳昊森的媽媽「謝淑芬」，極力阻止兒子與許瑋甯的師生戀，她表示拍攝過程的激烈程度宛如在演「花系列」過足戲癮，「謝淑芬這個女人真的很誇張，在她身上的戲份情緒張力都很大，動不動就要大吼、呼巴掌、潑咖啡、拿東西砸人樣樣來，除了和孟筠的爭鋒相對，也還有和家長會的勾心鬥角，常常拍到『燒聲』。」

尹馨在劇中權力一把抓，且控制慾極強，現實中她表示在感情裡控制欲中等，會想知道對方大致上的生活安排，但如果對方搞失蹤，訊息不回、電話不接，她就會直接爆炸，「過一個晚上都沒回就不行，但我也不會奪命連環Call，如果我打了5通他都沒接，那一定有原因，就不會繼續打了。」而劇中她憑權勢幫助整個家庭，她自認幫夫運不錯：「跟我交往的男生那時候過得都不錯，後來就會比較走下坡，人生就是這樣起起伏伏。」

陳昊森先前在記者會時故意叫尹馨媽媽，她苦笑說：「他很煩，他也是逆齡來17歲高中生，都占便宜了還叫我媽，但他太會撒嬌了，就給過。」她坦言以前都是透過花邊新聞認識陳昊森，曾看過他騎重機的照片以為他很霸氣，沒想到他是個貼心的大男孩，「像是我為了要詮釋謝淑芬很疲憊的狀態，都會在現場故意駝背，結果昊森都會直接幫我掰正，是個孝子。」

「謝淑芬」在劇中角色被觀眾認為蠻橫無禮阻止兒子戀情，原來她也曾在大學時期和教授大談禁忌師生戀的劇情，尹馨認為這段師生戀在劇中對角色來說是難以承受之重，也是不願再提起的過去，「其實就是因為她自己也親身經歷，知道和老師相愛的過程會有多辛苦，所以她才希望可以保護自己的孩子，不要讓下一代又身陷一樣的痛苦。」她也預告劇情的翻轉程度可能會超乎觀眾的想像，像在玩解謎一樣，笑說，「這個故事真的很重口味。」

《第9節課》每周日於愛奇藝國際版、東森戲劇台40頻道播出2集，愛奇藝VIP搶先看2集。