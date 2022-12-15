菲媒日前報導，大陸船隻「雲集」南海爭議水域，菲律賓代理國防部長福斯蒂諾（Jose Faustino）14日對此表達極大的關切，強調此舉侵犯了菲律賓主權，「不可接受」。他重申，菲律賓願意就南海區域的重疊主權主張進行對話，但是相關各方應該互相尊重。

美國之音報導，《菲律賓每日問詢者報》日前引述一位前菲律賓軍方指揮官說法指出，據信由大陸民兵操控的船隻自今年稍早就一直滯留在海伊羅基斯礁（大陸稱鱟藤礁）和薩比納礁（大陸稱仙賓礁）等礁石水域。

福斯蒂諾在聲明中指出，總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）對國防部的命令很清楚，不能放棄任何一寸領土，對有關大陸船隻雲集西菲律賓海的礁石水域表達「極大的關切」。菲律賓對南海聲稱擁有主權的海域為西菲律賓海。

福斯蒂諾表示，菲方將繼續在西菲律賓海進行例行的海上和空中巡邏，獲取的資訊提交給相關政府部門，以採取適當的行動。他重申，菲律賓願意就西菲律賓海或南海的重疊主權主張進行對話，但是相關各方應該互相尊重，「侵犯我們主權、權利和管轄以及破壞地區和平與穩定的行動，是不能接受的」。

據美聯社報導，大陸駐馬尼拉的大使館並未就福斯蒂諾的聲明發表評論。小馬可仕預定於下個月前往北京，對中國進行上任以來的首次國事訪問。