BDI指數反彈超過3％，雖然2023年景氣預期是大風大浪的一年，但慧洋-KY(2637)昨天法說會認為明年仍可穩定成長，慧洋-KY收盤大漲7.99％，昨天弱勢的四維航(5608)，收復昨天的跌幅，漲幅達到3.85％，新興(2605)、裕民(2606)漲幅亦達到2.5~4.7％。

波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)今年受俄烏地緣衝突影響，大宗物資運輸供應轉向印度、美國和南美等替代進口，帶動散裝貨物運送距離拉長等因素，5/23一度來到3369點，但因通膨及大陸封控等因素，下挫至1400點以下，昨天反彈上漲44點，收上1401點；海岬型運費指數(BCI)上漲122點，收1723點，漲幅7.6％；其平均日租金為每艘14293美元，增加1017美元。

今年下半年起受到全球通膨、升息，以及俄烏戰爭拖延等外在因素影響，慧洋-KY2022年換約漲幅下修至21.34％，明年則受惠於碳排環保新規上路，雖然今年基期已高，仍樂觀明年將有5-6％的換約漲幅。

新興2022年原油海運業務預計相較2021年成長5％，主要俄羅斯原油禁運，使歐洲對美國原油的需求增加，導致運物哩程數增加。預計原油海運業務將在2023年繼續成長，未來需觀察烏俄戰爭持續多久、戰爭結束後歐洲對俄羅斯禁令變化。

新興前3季超大型油輪費率較低，不過年8月底費率開始反彈，預期2023年油輪價格將維持在較高水平。法人指出，超大型油輪需求2022年預計增加12％，需求遠大於船舶能夠供給的量，預計2023年上半年運價將維持高檔。

散裝業務則與鐵礦砂、煤炭生產量及大陸鋼鐵需求復甦連動，預期農曆年後大陸需求有望轉強，但散裝業者目前普遍保守看待，認為散裝航運景氣觀察到第2季後才更為準確。