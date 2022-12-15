歷時6年，完成艱鉅架構基地台工作。（NCC提供）

太魯閣國家公園管理處今舉行同禮部落共構基地台啟用典禮，現場人員開通訊號與部落族人「視訊」。（王志偉攝）

太魯閣國家公園大同、大禮兩個部落，海拔約1千多公尺，因電力系統到不了，有「黑暗部落」之稱，也因當地長年缺乏能源無行動訊號，導致山友、族人求救及救難困難，國家通訊傳播委員會（NCC）整合電信業者，歷經6年，用人力與流籠背負機具登山完成艱鉅任務，建置全國第一座風光互補供電基地台，今天訊號開通，族人持手機與部落家人開啟視訊通話，露出興奮笑容。

大同大禮部落（同禮部落），位於秀林鄉、太魯閣國家公園境內，當地因長年缺少電力、通訊，又稱「黑暗部落」，雖然多數族人遷居下山已40多年，仍有20餘戶在此耕作、經營民宿，多年僅能靠著太陽能板及發電機供電使用，因近年風行登山旅遊，也成熱門登山景點。

NCC委員王正嘉說，NCC發現同禮部落通訊需求，6年前起推動建置基地台，與太管處、縣府、秀林鄉公所，以及台電多次會勘，期間完成站台選址、土地承租、環境影響評估等前置作業後，評估當地日曬機率，因此架構風力、太陽能雙重供電的基地台，也是全台第一座。

過程中也頗艱辛，因高拔高，6年來以流籠及人力接力背負機具登山，把重達129公噸的基地台、太陽能板、電池及風力發電設備運上山。

王正嘉指出，大同大禮基地台建置獲前瞻基礎建設計畫預算補助，總經費3400萬元，參與的中華、遠傳、台灣大哥大三家電信電者49％，其餘51％由業者負擔，而「風光互補」發電模式，未來也可作為其他離島或電力未到達區建置基地台的示範點。

電信業者指出，山上電力珍貴，基地台採全新設計，將3家訊號整合，以微波方式將地面端站台訊號傳送到山頂端站台，再傳送到同禮部落基地台，提供4G網速，且大幅減少設備數量，耗能也減少3成。

太魯閣國家公園管理處今舉行同禮部落共構基地台啟用典禮，NCC委員王維菁、王正嘉與王怡惠、民進黨籍立委伍麗華、秀林鄉長王玫瑰及多名部落族人到場參與。

在大同部落生長的簡姓族人開心表示，以前須透過無線電聯絡，但無線電會有死角，很高興有基地台，行動通訊不再受阻。當場撥通行動電話與部落族人「視訊」，興奮地直呼終於通了。

花蓮縣消防局長林文瑞指出，大同大禮是熱門旅遊景點，過去因通訊不穩，若遇遊客迷路、受傷等狀況，常因無法聯繫造成救援困難，有了穩定訊號可增加救援效率，對當地族人通訊跟生活品質、旅遊安全都有很大助益。