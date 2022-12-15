新北市長侯友宜在九合一大選中，以狂勝民進黨對手林佳龍近46萬票的空前紀錄連任市長，被視為國民黨角逐2024大選最強人選。對此，國民黨主席朱立倫13日強調，國民黨必須團結努力提名對的人與抱持無私無我態度才能勝選，「2024我一定提名最強候選人」。前立委沈富雄認為朱立倫表態了，並表示朱立倫別無選擇，「只有讓最強母雞進場，否則將為國人恥笑」，沈斷言2024一定是「侯賴之戰」。

沈富雄今(15)日在臉書指出，他很久以前就斷言，2024是「侯賴之爭」，至今毫不動搖。九合一大選後，局勢更為明朗，讓人沒有懸念。沈富雄指出，朱立倫13日在新北的感恩茶會上，當著侯友宜的面說自己是總教練，最強助選員與配角，侯友宜才是最強母雞、主角與英雄，又說2024一定提名最強候選人。沈富雄認為，朱立倫表態了，並表示朱立倫別無選擇，只有讓最強母雞進場，否則將為國人恥笑。

至於「最強候選人」和「最強母雞」是不是同一人，沈富雄表示，這不是問題，到時自然分曉，但是不是都是雞才是關鍵。沈富雄表示，總統大選年，總統候選人是母雞，立委候選人是小雞；期中選舉，市長候選人是母雞，市議員候選人，則是小雞，大雞小雞都是雞，侯友宜單刀獨領風騷，所以是最強母雞。賴清德沒有參選，不是母雞，但他是民進黨中唯一沒有受傷的阿哥，出手選黨主席，眾派系列隊稱臣，定位於一尊，把他視為公雞也可，到了2024年他帶領民進黨的立委候選人，角色自然變性為大母雞。

沈富雄表示，賴清德在黨內已經無人敢攖其鋒，主席一職是選而不競，英派要角如羅致政、陳明文已赤裸裸在臉書上輸誠，表示蔡英文已經忍了也認了！沈富雄認為，2024一定是「侯賴之戰」，並表示這其實是國人最大的福音。