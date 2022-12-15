立委蔡易餘針對醫療區域的調整，多次為嘉義縣海區民眾發聲，希望能得到公平合理的分配。（取自蔡易餘臉書∕呂妍庭嘉義傳真）

衛福部政務次長王必勝與嘉義縣衛生局長趙紋華討論事情。（呂妍庭攝）

衛生福利部朴子醫院規畫在東石鄉建東石院區，目前已在東石鄉屯子頭找到土地做為院區預定地，衛福部政務次長王必勝今證實已實地看過土地，表示「土地OK」，待用地取得後，就會送計畫到行政院，待核定後就會開始作業，會盡快來進行，嘉義縣長翁章梁也說設朴子醫院東石院區是好事一件，縣府會全力與中央力配合，加速推動。

王必勝表示，昨已到東石看過朴醫東石院區預定地，看起來土地還OK！按程序一般是先用地取得，再把計畫報到衛福部送行政院，行政院通過後就會開始作業，而朴子醫院的計畫已寫得差不多，初步規畫會以開設門診，提供洗腎、復建和長照日間照護功能為主，目前時程未定，但會盡快來進行設東石院區相關作業。

翁章梁也說，嘉義縣醫療資源愈多愈好，實際上很多人看病還是有交通的問題，因透過病床重新計算，讓嘉縣有機會多設一個醫療院所，服務當地鄉親，是一件好事，縣府會全力與中央力配合，加速推動。

立委蔡易餘針對醫療區域的調整，多次為嘉義縣海區民眾發聲，希望能得到公平合理的分配，落實分級醫療，讓鄉親有優質、便利的醫療照護，得知王必勝與朴子醫院院長賴仲亮昨下午已會勘東石院區預定地，且對該處交通便捷非常滿意，認為在東石建醫院的理想又往前一大步了！

根據朴子醫院的規畫，預定分期在東石鄉興建2樓醫療大樓，第1期蓋大樓，各樓層建築樓地板面積727.27平方公尺，總使用樓地板面積1454.54平方公尺，以開設高齡專科門診、老人復健、洗腎、日照中心，二樓預留空間做為2期工程使用，會依照當時社區需求及國家政策開辦其他病房或長照服務。

至於朴醫東石院區預定地位在台61線旁的東石鄉屯子頭新段，土地為農田水利署嘉南管理處所有，目前嘉南管理處原則同意撥用，待中央核訂取得同意文件後正式撥用。