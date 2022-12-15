桃園平鎮警方日前接獲情資，一名被新北、宜蘭與台北地檢署通緝的42歲杜姓男子，常在平鎮出沒，員警昨埋伏逮人，並在他身上搜出4包安非他命，還有多間銀行的存摺和提款卡等，確認為詐騙集團取簿手。訊後依詐欺、違反毒品危害防制條例、洗錢防制法及詐欺通緝罪，移送桃檢偵辦，警方將持續向上追溯。

平鎮警分局平鎮派出所長姜國襄指出，日前接獲線報，得知一名遭宜蘭、新北與台北地檢署分別發布詐欺通緝的杜男，常在平鎮南豐路一帶現身。昨日中午出動多名員警在平鎮工業區附近埋伏，見時機成熟，立即上前表明身分並將杜男當場逮捕。

警方在杜男身上搜出4包二級毒品安非他命，更在隨身包包裡發現多間銀行的存摺和提款卡，還有隨身硬碟與智慧型手機。經調閱銀行帳戶資料及被害人筆錄後，確認杜男是詐欺集團的取簿手，警方訊後依詐欺、違反毒品危害防制條例、洗錢防制法及詐欺通緝罪，將其移送桃園地檢署偵辦。

警方後續將針對毒品來源、金錢流向與詐欺上手等面向，持續向上溯源、向下刨根。警方表示，務必要在即將到來的耶誕夜、跨年夜及農曆新年等重大節日前，查緝不法淨化治安，全力杜絕毒品危害國人身心健康，並強力打擊詐欺犯罪，守護民眾財產安全。

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