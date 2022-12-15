彭博社周三報導，福特汽車和中國寧德時代考慮在密西根州或維吉尼亞州合力打造一座電池工廠，在不觸動中美政治敏感神經的情況下取得美國的稅賦優惠。

彭博社援引知情人士報導，這座耗資數十億美元建造的工廠將為福特電動車生產磷酸鐵鋰電池（lithium iron phosphate,LFP）。

兩家公司考慮透過這樣的所有權結構結盟，由福特擁有該廠（包括基礎設施在內）100%股權，而該中國電池巨頭則負責工廠營運，並擁有製造LFP電池的技術。

透過這樣的所有權結構，在寧德時代不必直接砸錢投資的情況下，這座電池廠將符合資格，取得美國《降低通膨法案》（Inflation Reduction Act）提供生產稅負抵免。

路透社10月時曾報導，因為擔心美國對於原料採購的新規定會推升成本，寧德時代已經放緩在北美投資電池工廠的計畫。

福特和寧德時代尚未回應媒體置評請求。