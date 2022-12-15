世紀鋼(9958)在政策挹注下長線訂單無慮，短期因疫情及罰款危機陷入低潮，但觀察生產效能提升、退款負債回沖開始回沖，明年營運可望有顯著突破。世紀鋼本周一取得桃園大園不動產，業界認為，不排除是為串連綠能相關產業發展做布局。

世紀鋼本周一(12月12日)公告取得不動產，標的為桃園市大園區南港段241、286、283、329、335、347、349、360、344、211、162、204、262、223地號等14筆土地，約1萬5917.144坪，每坪約新台幣4萬935元，交易總金額約6億5157萬元，成為實價登錄上路以來，大園區南港段面積最大的土地交易記錄，公司取得目的為投資非營業用不動產，進行後續變更產業園區計畫。

台灣房屋集團趨勢中心協理江怡慧分析，這14筆土地中有2筆為道路用地、1筆水利用地，其餘11筆皆為一般農業地，現今土地為空地；此地位於「航空城計畫區、航空城客運園區、草漯重劃區」之間的要塞位置，產業利多豐厚，有機會成為桃園房市的明日之星。此外，世紀鋼已在桃園市觀音設有世紀離岸風電產業園區，如今持續在桃園海線砸大錢購地，不排除是為串連綠能相關產業發展做布局。

世紀鋼提列CIP退款負債將在今年第四季回沖3億元。在產能部分，原預估今年第四季將可完成Jacket 2座/月，而目前已提升至可完成Jacket 3座/月，顯示生產效率有所提升，預估在明年第一季即可達到月產能4座水準，若再加上陸續外購22座陸續抵達將有望提前在明年第二季底交付CIP訂單，屆時將可將剩餘退款負債沖回。

世紀鋼今年第四季至明年第二季營運動能將受自身產能、外購產品及退款負債回沖影響。如以自身產能來看，在經歷前幾座製造流程調整下，每月已可完成Jacket 3座，推估其毛利率已接近20%水準。然而該期間營收及毛利率將受外購及退款負債而產生波動，但若以整體來考量，外購22座的高成本、退款負債回沖仍可對公司帶來正向獲利貢獻。展望2023年，由於明年上半年公司開始有非CIP產品開始製作，因此毛利率將優於今年下半年水準，而在明年下半年更因預期CIP交貨完全結束，整體毛利率將開始顯著高於20%。

世紀鋼受生產效能進度優於預期，若再加上退款負債3億元，法人預估，今年第四季營收將有32.73億元，2022年營收衰退4%至95億元，毛利率受到退款負債及外購成本影響故僅有9.2%，在費用率約在4%，預估稅後EPS下調至2.41元，年減55%。

不過2023年在Jacket產能提升、退款負債回沖及外購產品將認列部分營收，法人預估，2023年營收為145 億元，年增52%。毛利率因呈現逐季復甦現象，預估全年毛利率為20.25%，費用率因營收規模增加而降至3.2%，全年稅後EPS預估為8.29元，年增243%。