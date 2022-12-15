苗栗縣今天15日新增新冠肺炎本土確診439例，苗栗縣政府指出，因這幾周以來加強版防疫旅館平均只有1、2人申請，考量目前疫情趨緩，因此即日起加強版防疫旅館退場，未來確診者會分流到收治醫院或中央集中檢疫所。另，為鼓勵民眾接種疫苗，12月底以前65歲以上長輩、6個月到4歲嬰幼兒施打疫苗，都可獲得300元禮券。

苗栗縣自今年1月1日至今天0點，累積本土案例18萬9205人，人口占比確診率達35.35％。衛生局長張蕊仙表示，因應政策調整並考量醫護量能，加強版防疫旅館已完成階段性工作，因此縣府今天起解除徵用旅館。

她說，目前確診者隔離措施是完成5日居家隔離，輕症或無症狀確診者，可在家中獨立房間完成居家照護；如因病有住院治療需求，將由醫院評估病況後收治；境外入境人士若在本縣沒有自有住所，可由衛生局協助，向中央申請入住集中檢疫所。

衛生局疾病管制科長陳淑珠提到，縣府從今年5到7月疫情高峰期，徵用2家旅店作為加強版防疫旅館，2家防疫旅館共有48房，疫情最高峰時，幾乎是申請不到房間，從徵用至今，今年共有526人次入住。

陳淑珠表示，最近疫情趨緩，這幾周防疫旅館都只有1、2人入住，依防疫規定得派駐護理師24小時進駐、醫師則隨時支應，考量醫療量能會限縮，才會暫停徵用防疫旅館。

另外，根據苗栗縣政府統計第1劑疫苗施打率為89.3％、第2劑84％，意即約有1成多民眾未曾打過任何1劑疫苗。

張蕊仙說，提醒民眾面對邊境開放、防疫管制措施逐漸鬆綁，防疫還不能鬆懈，因此為鼓勵民眾施打疫苗，65歲以上長輩、6個月到4歲嬰幼兒等族群，12月底前施打任何1劑疫苗都可領取300元禮券。