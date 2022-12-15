財運要好，不是只會賺錢就夠了，許多人手頭有錢了，卻總是守不住，錢財來得快丶去得也快，因此懂得守財丶做好開源節流才是致富之道，塔羅牌老師艾菲爾在臉書上分享6招守財方法和禁忌，只要把握住這些要領，可讓你不只會賺錢，還能守財丶聚財。

●錢包宜個人使用

以風水來說，錢包是個人財庫，不能隨意借給別人使用，很多人常常隨意將自己的錢包給他人拿去用，這樣代表自己的財庫借給他人，財庫很容易不穩定，無法守財，更會發生漏財的狀況，因此錢包還是宜做個人使用。

●錢包宜新丶宜乾淨

錢包破損，就好像是財庫破洞，就算財富進來也只能不斷往外流出，太舊丶有髒污則代表財庫髒亂不乾淨，因此錢包有破損情況絕對是大忌；另外，從風水角度看，一個錢包的財運大約是三年，過後財氣基本都被消耗殆盡，因此也最好換新的，讓新的財運源源不絕丶不間斷。

●舊錢包處置

當更換了新的錢包，舊的錢包不可以隨意丟棄，這樣會把自己的財運丟掉，可將舊錢包清空，然後放一些不使用的銀行卡和舊鈔票、錢幣，並將舊錢包收藏好，就能讓自身的財氣不會散掉。第二個方法是將舊錢包改造成其他物件，持續使用，也可以延續自身的運勢，最後一個方法就是，直接將舊錢包銷毀，就不怕有人撿了錢包繼續使用，接收了財氣，將你的財氣分散了。

●錢包宜用長夾式

許多人的錢包都是短夾丶中夾丶甚至是用小小的零錢包裝，這代表錢財得要天天彎腰丶完全得不到舒展，這樣其實無益於聚財，建議還是使用長夾式的錢包，錢財平整舒服的展在錢包裡，財運待得住了，自然容易守財丶聚財。

●錢包宜放置妥當

錢包擺放的位置一定要恰當，不能隨意放置，很多人常常把錢包隨手放在鞋櫃上丶椅子上丶或是亂丟在家裡某個角落，這代表不尊重財庫，把財庫隨意亂扔，也對聚財沒有任何幫助。

●錢包宜用正確顏色

錢包的顏色也是影響財運的重要關鍵，建議查詢自己的八字喜忌，像是命理忌火，那就不能用紅色錢包；命理忌金，則不能用白色或金色丶黃色的錢包，如無法查詢自己的八字喜忌，就建議以深色錢包，或下列常見的錢包顏色為主：

1.女性旺財顏色：黑色丶深酒紅丶黃色，黃色代表財氣。

2.守財、聚財色：黑色丶咖啡色丶棕色。意思是沉穩，且好理財。

3.不宜碰的散財色：大紅色丶淺藍色丶白色。大紅色招財但花錢爽快。淺藍色代表水，錢財會如水般流去。白色是乾淨的顏色，但難以維持。