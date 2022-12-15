台股「生力軍」氣勢如虹！保勝光學（6517）、展達（3447）15日齊掛牌創佳績，保勝光學以每股32.8元掛牌上櫃，盤中突破60元整數關卡，掛牌首日飆漲逾九成，擠下瑞鼎（3592）榮登今年掛牌首日漲幅之冠，每位中籤戶現賺逾3萬元；展達氣勢也不輸、大漲逾七成，首日漲幅同樣高居今年第三。

時序進入年底，今年台股新股IPO市場「好酒沉甕底」，雖大盤年中回檔之際，多檔新股陷入「破發」窘境，惟隨行情回溫，美國聯準會（Fed）也一如市場預期升息2碼，新股蜜月行情在年底也走出陰霾，保勝光學、展達15日同步掛牌，盤中漲幅分別突破90％及70％。

光學玻璃透鏡大廠保勝光學15日以每股32.8元掛牌上櫃，表現「超勇」，開盤隨即跳空大漲、以50.6元開出，盤中更加足馬力突破60元整數關卡，盤中漲幅突破96％，超越瑞鼎今年1月7日寫下70.78％的漲幅紀錄，榮登今年掛牌首日漲幅之冠，最高價達64.5元，已大幅超越興櫃期間最高價。

此外，同樣於15日以26元掛牌上市的網通廠展達通訊，同樣氣勢如虹，盤中漲幅也突破七成，攀今年新股掛牌首日漲幅第三高，中籤投資人也歡呼、賺入約1.84萬元大紅包。