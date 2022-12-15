擁有鑽石通路優勢的全家（5903），因泰山（1218）賣股給國泰金（2882）大股東蔡家萬寶投資，引發泰山持股近半的龍邦（2514）強烈不滿，四角習題愈演愈烈，從12月來每天都有不同劇本演出，股價也有不同表現，出現二好二壞。

全家近年來營運大幅好轉，不但泰山多年前大舉加碼全家，成為泰山穩定獲利來源，而如此一來，因泰山手中握有獲利的金雞母，再加上大股東詹家家族分裂，成為龍邦青睞的焦點，目前對泰山持股逼近半數。

為了不讓龍邦占到便宜，泰山將手中握有全家近二成持股，火速賣給國泰金大股東蔡家所屬的萬寶開發，終於讓原本的三角戀，演變成最新的四角習題。

而在這場四角習題下，誰勝誰負、誰占上風誰居下位，似乎股價會說話。據統計，12月來至今天近1點，全家股價飆漲近10％最多，其次為龍邦大漲近6％，國泰金股價也回挫接近7％（金融類股指數跌逾2％），而泰山最慘，大跌近18％。