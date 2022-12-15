台灣民意基金會董事長游盈隆認為，副總統賴清德參選民進黨主席，動作快、狠、準一步到位， 一舉清理戰場，讓泛英派措手不及，但這場權力大戲的重點會是「國王人馬反撲」。台大政治系教授王業立則認為，只要賴能掌握黨機器，邁向總統之路就能較為平順，即便是「國王人馬」，也難以對其大位之路形成挑戰。

王業立今（15）日接受香港媒體《中評社》訪問分析，賴清德之所以要拿下黨主席，原因就是4年前他爭取總統黨內初選時，受到黨中央小動作極大阻撓，包括初選時程一延再延、加入手機民調等。賴有了過往經驗便認為，只要他掌握了黨機器，未來角逐大位就會更平順，至少不會出現上次那些狀況。

談到民進黨是否將「定於一尊」？王業立認為，目前看來民進黨沒人會出來挑戰賴清德了，本來的熱門人選桃園市市長鄭文燦碩士學歷被撤銷，對其形象影響極大，故目前應沒有足以挑戰賴的潛在人選存在。

至於游盈隆所警告的「國王人馬反撲」，王業立表示，他們應不足以對賴清德的總統大位之路形成挑戰，但對不分區立委的分配及區域立委的提名，則會希望能夠多分到一點「關愛」。