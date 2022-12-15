前波蘭外交部長、歐洲議會外委會資深議員芙緹嘉（Anna Fotyga）一行三人於12月15日至18日抵台訪問。這是芙緹嘉議員於2017年首次來訪我國後再度來台，也是繼本年7月歐洲議會副議長畢爾（Nicola Beer）率團來台進行官式訪問後，歐洲議會重量級議員再度來訪，具體展現對台灣的支持，外交部對芙緹嘉議員來訪表達誠摯歡迎。

外交部表示，芙緹嘉議員長期支持民主台灣，關切中國大陸對台軍事威脅，曾多次在歐洲議會公開發言支持台海維持和平穩定，並積極推動深化台歐盟關係。訪團此行將拜會外交部、大陸委員會、經濟部、歐洲經貿辦事處等，並接受外交部政務次長蔡明彥款宴，盼深入瞭解台海情勢、中國大陸複合式威脅及印太地區安全等議題；訪賓將另就台歐盟及台波蘭間的經貿合作與我國相關部會進行交流。

外交部指出，在俄烏戰事未歇、中國大陸持續對台軍事威脅之際，芙緹嘉議員以實際行動來訪支持台灣及區域和平穩定，外交部至表歡迎，並期待芙緹嘉議員此行能為台歐盟的民主夥伴關係累積更多動能，在自由、民主、人權及法治等雙方共享價值及既有良好互動基礎上，持續強化多元領域合作及緊密連結。