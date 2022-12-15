108新課綱標榜素養導向，大大改變國文科的學習方式。為引領學子有效累進語文能力，由台大中文系教師主編的《享閱讀：中學國文標竿》月刊，將在明年1月上市，並將免費贈送全台國文教師前3冊，期盼藉此幫助學生循序漸進提升閱讀力及增進人文素養。

全國唯一由台大中文系教學優良教師主編，專為提升中學生語文知識涵養所設計的《享閱讀：中學國文標竿》月刊創刊號，以「初」為核心主題，雜誌內容古今兼具，有古文、詩詞、諸子思想的介紹，更有當代影劇、流行音樂作品的深入剖析以及作文專欄。

《享閱讀：中學國文標竿》月刊總編劉建志表示，自己是學測滿級分，以台大法律與中文雙學位畢業，並取得台大中文碩士、博士學位，而後於台大及中學任教。

劉建志提到，身在教育現場多年，深感學子們缺乏除了課本之外，既能協助提升閱讀能力，又能協助升學的補充教材，所以想要做一本市面上唯一專為高中應考、國中先修所設計的系統性國文閱讀文本。

建國中學國文名師陳怡樺指出，在高中任教30年，現在學生普遍遇到各科題 目看不懂的問題，所以閱讀素養的培養是全面的。

陳怡樺說，現在國文科考試非選量暴增、考試範圍到達文學性、典故的層次，學生很難準備，學生認為只讀課本的效益下降，所以有系統、品質好的課外讀物變得更加重要。學校老師也要花費更多額外的時間幫學生尋找優良課外讀物，幫助學生提升閱讀理解、文章寫作能力。《享閱讀：中學國文標竿》月刊的取材跟編輯，貼合著課綱與大考需求，能起很好的帶頭作用，是一個學生在應對考試時的利器。

為了讓更多在教學現場的老師獲得相關資料，台北市保羅教育文教基金會也共襄盛舉，董事長劉駿豪宣布捐贈《享閱讀：中學國文標竿》月刊 1到3期給全台各地高中，進一步解決教育現場所面臨的問題。