物價持續上漲，國民黨團今召開記者會質疑，蔡政府說好的改善年輕人低薪問題的政治承諾，卻只剩下大內宣的廣告文案，年輕人面對持續性通膨、物價飆漲現況，只會畫大餅來欺騙人民，不禁要問蔡政府，宣稱的經濟紅利到底跑到誰的口袋？高端疫苗公司今年營收暴增三千兩百倍「賺到錢是它」。

國民黨團總召曾銘宗表示，蔡政府過去6年間的經濟發展情況，平均經濟成長率為3.52％，消費者物價指數為0.94％，110年平均每人每月薪資為52792元，對比105年每人每月平均薪資為49266元，這6年間只成長了6526元，平均每年增加1087元，若考慮物價指數後，平均薪資將呈現負成長，去年負成長0.8％，今年1月至10月負成長0.13％，這讓青年朋友幾乎活不下去。

曾銘宗指出，我國為什麼低薪？在81年受僱人的報酬佔GDP比率為51.1％，到109年降到45％，顯示經濟發展成果，企業家分得越來越多，但勞工享有部分越來越少。曾銘宗奉告蔡英文總統，一年又將結束，盡速履行承諾，拿出具體方案，解決低薪情況，給年輕朋友有希望的未來。

國民黨立委謝衣鳯表示，台灣目前低薪情況非常嚴重，根據主計總處統計，今年受雇者每月主要工作經常性收入，有914.6萬名受雇者的月薪不到4萬元，佔59％；未滿3萬元的佔23％、3萬元未滿4萬元佔36％，顯示年輕人低薪問題一直未獲得改善。

國民黨立委費鴻泰指出，蔡英文總統宣示要平抑物價、穩定房價，但農委會主委陳吉仲卻說，他只承諾解決蛋荒，但沒說要解決蛋價，台灣蛋價甚至高過日本，這樣尸位素餐的農委會主委，還要讓他在位置上領高薪？主計總處公布的台灣物價、CPI完全失真，麵線一碗20元出自主計總處朱澤民口中，完全不食人間煙火、不知民間疾苦

費鴻泰指出，政府就是畫大餅在吹牛，更諷刺說今年真正賺到錢的人是高端，高端公司在108年的營收112萬元、109年1550萬元、110年32.8億元，暴增了3200倍；其中有99％的收入來自於政府採購疫苗。痛批蔡政府只會大內宣、畫大餅，所謂有夢最美，但夢醒是最痛的。