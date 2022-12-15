台農發公司肩負國家農業政策的任務，然而公司的連年虧損讓營運備受爭議，雖營業額已有好轉，但總營業額約25%為業外收入(政府補助)，其中包含大量外銷補助，引起各界檢視。台農發董事長洪忠修表示，預計今年將有正盈餘，今年在業外收入相對低的情況下還能維持正成長，歸功於公司營收成本管控徹底。

根據台農發資料顯示，該公司實收資本額2.4億，雖然台農發逐漸轉虧為盈，但截至2021年12月31日止之累積虧損高達新台幣1億5077萬2448元；台農發財務報告也指出，今年1到9月台農發收入9708萬6437元，支出9080萬962元，淨利628萬5475元。

據了解，台農發去年的業外收入高達2726萬7134元，遠高於過去數百萬，今年截至7月為1071萬1515元，減少一半以上。

洪忠修表示，去年營收為1億30萬，不解為何各界不斷放大檢視是否達到1億，但去年真的有達到，然而營業額不是用億來當單位，因為1億也不夠，1億還要在增加2億、3億、5億才更具意義。

至於外界對於業外收入的質疑，洪忠修指出，業外收入並不是台農發獨有，這是政府體制，如果仔細檢視其他更大的出口商，他們拿到的出口獎勵金肯定比這額度還多，如果一直糾結台農發的業外收入佔多少百分比，其實是把台農發團隊做業績成長的努力給忽視掉，覺得有點可惜。

洪忠修指出，台農發當然有業外收入，這是政府對所有出口業者的獎勵，能力越強的人越有能力大量出口，拿到的獎助金也一定更多，但台農發拿的不會是最多，「我還真希望拿到越多，因為越多的來源，背後代表出口是長紅的」。

洪忠修表示，今年拓銷獎勵的補助有調整，因為營業額有達到1億左右，政府補助相對會低一些，以往打基礎有些虧損是客觀的事實，但從今年開始應該有正盈餘，而今年財務報表看來，應該是台農發最好的1年，今年業外收入減少下還能維持正成長，可見公司本身的營收成本管控做得很徹底。

洪忠修最後也指出，預計明年中將歸建農委會。