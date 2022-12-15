竹北市興隆公園，地景滑梯暨攀岩區空拍全貌。（羅浚濱攝）

空拍興隆公園全亞洲第一座森林蝴蝶攀爬網。（羅浚濱攝）

縣府在竹北市興建的特色公園，目前以興隆公園最受民眾歡迎，產發處指高鐵兒四、高鐵公七、公兒九等3座公園也已完工，預計近期舉辦完工開箱派對，讓父母親帶著孩子，一次滿足3座特色公園。

縣長楊文科說，目前啟用的特色公園中，竹北市公24興隆公園、芎林鄉公一方口獅主題公園、公三運動公園、公四水霧自然遊戲場，不僅獲好評，也獲多項大獎肯定。

最夯的是興隆公園，有學齡前遊戲區、森林攀爬網主題區、地景滑梯暨攀岩區及200米的Push Bike車道等7大區，設置全亞洲第一座的森林蝴蝶攀爬網等10項設施，假日都湧入眾多親子遊憩。

尤其是環狀的Push Bike車道，具有4、5種障礙增加挑戰難度，對騎學步車和自行車的小朋友非常有吸引力，空拍更可看到全貌美麗的景緻。

產發處表示，高鐵兒四、高鐵公七、公兒九等3座公園也已完工，近期將舉辦完工開箱派對，規畫氣球達人、新竹女中嘻哈社、雙人魔術、欣蕾舞團、好玩的劇團繪本故事劇場等精彩表演，參加的大小朋友還有機會拿到限量小禮。

兒四和公七公園是以竹北的「豆子埔溪」作為主題發想，融入童話故事「傑克與魔豆」概念貫串公園，小朋友在兒四公園可穿越「魔豆密林」，攀爬魔豆造型攀爬網，在自然素材舖面上奔跑，尋找被埋藏的金蛋。

公兒九公園配合原有的鳳凰木老樹，以「鳳凰」為主題，打造「鳳凰飛翔主題遊戲區」，設置木屑鋪面，符合整體景觀，「魔王城堡」有垂直攀岩牆、懸空踏板、滑桿等符合「飛翔」意象設施，讓小朋友勇敢面對挑戰。

產發處指出，這3座特色公園改造時，沒有砍除任何1棵樹木，公七公園甚至新植3棵樹，讓景觀更加宜人，啟用後將為竹北地區公園帶來更豐富的體驗，民眾若要了解公園最新內容，可以追蹤「五色鳥飛閱公園」臉書粉絲專頁。