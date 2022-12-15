Gap與皮克斯聯名系列，包含成人與嬰幼童裝，讓全家人一起享受毛茸茸的冬日暖力。（Gap提供）

時序進入歲末，美式休閒服裝品牌Gap今年冬天用大膽明亮的顏色打造耀眼穿搭，打破以往冬季只能黑灰白的公式，為寒冷天增添繽紛氣息。此外，品牌也推可愛療癒的皮克斯毛朋友，以及美國科幻史詩電影《阿凡達》合作系列，集結美國電影夢幻明星邀請大家一同歡慶耶誕假期。即日起，Gap冬季大促正式開跑，全台門市及官網，商品全面4折起，以超值價格提供消費者多樣化的服飾與親子裝選擇。

Gap本季推出多款繽紛多彩的服飾，包含長袖女友T、針織衫、大學T、帽T與棉褲等品項，用大膽明亮的顏色結合經典Logo、格紋、印花等元素打造休閒感。另外，美國動畫大廠皮克斯集結了電影中的角色們，與Gap推出「皮克斯毛朋友FLUFFY FESTIVAL」聯名系列服飾，此系列以皮克斯毛朋友們為主角，包含《怪獸電力公司》的毛怪與軟Q，《玩具總動員》的熊抱哥、小奶油、鴨霸及兔崽子，角色們可愛的外型以立體LOGO工藝刺繡呈現，服飾搭配柔軟的搖粒絨材質，尺寸從成人到嬰幼兒童裝皆具備，目前已於Gap全台門市及官網開賣。

隨著美國史詩科幻電影《阿凡達：水之道》的上映，Gap也開賣首波阿凡達合作系列單品，此系列以主題人物「阿凡達」為主軸，將電影經典人物形象和具有標誌性的電影Logo融合神秘的深藍色調，充分展現奇幻色彩。