高雄壽山動物園於明日開始試營運，雖採預約門票制，但因動物園停車格不足，導致會造成遊客停車不便。高雄市交通局將依照以往慣例，於每日上午8時至晚間6時許，對於鼓山二路、興隆路口接萬壽路至興國路口實施交通管制，呼籲遊客多搭乘56號公車、園區接駁車出門，方便來回，以免因停車破壞出遊心情。

壽山動物園將於16日試營運，採取預購門票制，平日限額2000張、假日3000張，遊客可至線上預約訂票系統完成註冊後預約入園時段，因動物園停車格有限，僅200格停車格，再加上山腳下的元亨寺停車場，加起來僅500格停車格供使用。

高雄市交通局將於動物園周邊道路實施交通管制。（高雄市交通局提供／崔正綱高雄傳真）

為此，交通局將於16日起，依照以往慣例，對動物園周邊道路實施管制措施，每日上午8時至晚間6時，鼓山二路、興隆路口接萬壽路至興國路口，實施南向單行管制，往壽山動物園、元亨寺車輛，請由鼓山二路、興隆路口進入。若動物園停車場滿場時，興隆路將同步實施「禁止汽車進入」管制，請遊客配合現場員警指揮通行。

高雄市交通局提供捷運、輕軌等附近停車場，方便遊客停好車再搭乘大眾運輸至動物園。（高雄市交通局提供／崔正綱高雄傳真）

為了避免遊客因停車問題掃興，交通局鼓勵遊客將車輛停放於捷運、輕軌及台鐵等公共運輸場站周邊停車場，再轉乘捷運至橘線鹽埕埔站(O2，1號出口)、輕軌C16文武聖殿站下車，轉乘56號公車或假日接駁車前往動物園，該公車也會因應預期遊客大增，將加密班距至每10分鐘一班。

高雄市交通局提供56號公車、接駁車時段與上下車地點。（高雄市交通局提供／崔正綱高雄傳真）

此外，高雄市觀光局更在每日上午9時至下午4時，提供「美術館線、中央公園線」二條免費動物園接駁車，遊客可搭乘台鐵至美術館站，或搭乘捷運至紅線中央公園站，轉乘免費接駁車前往動物園；再者，觀光局另與漢神巨蛋、大遠百、夢時代、義享天地等高雄四大百貨公司合作，遊客能將車停放在百貨公司停車場，從百貨公司搭接駁車至動物園，更多接駁資訊請上動物園官方網站查詢。