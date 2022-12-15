演員李運慶在戲劇領域表現亮眼，不管是在電影、連續劇或舞台劇均有豐富的表演經驗，如今他的年齡也已42歲，並在今年11月向女友洪詩求婚成功。15日他在臉書透露80歲的爸爸跑步跌倒導致股骨頸斷裂，於是每天守在爸爸身邊，讓他感觸良多，直喊：「80的爸爸其實不可怕，還有點可愛像個小孩。」

李運慶爸爸日前跑步時跌倒摔斷骨頭，每天只能臥病在床，於是李運慶開始一肩扛起「新手兒子」的重任，負責餵飯、擦澡、換尿布，而且睡夢中有一點聲音就會驚醒，深怕爸爸想自己起身，結果差點掉下床。

李運慶坦言，在他心中爸爸一直是權威的象徵，過去只要踩到爸爸的地雷，對方發起脾氣來六親不認，直到妹妹出生後才變得溫柔一點，他也才開始敢開玩笑。不過，這段期間，他發現80歲的爸爸，其實並不可怕，反倒還有點可愛：「像個小孩，只是比較大隻，抱起來很重，移動他時痛起來會想打我而已」。

除此之外，已向洪詩求婚成功的李運慶也提及，將來很可能升格為「新手爸爸」，並表示近來聽到許多朋友分享當新手爸媽的心得，也想過將來有這麼一天，如今透過照顧爸爸這件事，他彷彿想像到將來需要面對許多事，感性說道：「關於新手爸爸，我將來應該可以很快習慣吧」。